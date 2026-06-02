Robbie Keane Celtic bas murabbiyligine negizgi ümitker
Liverpool jäne Irlandiya quramasynda oinagan buryngy shabuyylshy Robbie Keane Celtic bas murabbiyligine negizgi ümitkerlerdiñ biri retinde qarastyryluda. Daily Record basylymynyñ habarlauynsha, 45 jastaǵy maman Londonda klub basshylyǵymen resmi kelissözder jürgizip, óziniñ ambitsiyaly jobasyn usyndy. Bul turaly Goal.com habarlaydy .
Celtic qazirgi tañda murabbiylik máselesinde kürdeli jaǵdaidy bastan keshirude. Komandany qiyin kezeñde qabyldap alyp, mausymnyñ soñǵy turynda chempiondyqqa jetken tájiribeli Martin O'Neillmen äriptestikti jalǵastyru nemese jaña baǵyt tañdau boyynsha tüpkilikti sheshim qabyldanǵan joq. 74 jastaǵy O'Neill janküierler arasynda zor qurmetke ie bolǵanymen, basshylyq bolashaq üshin jas maman nusqasyn qarastyrua.
Robbie Keane óz kandidaturasyn nyǵaitu maqsatynda Shotlandiya futbolyn jaqsy biletin murabbiyler shtabyn qalyptastyrudy usyndy. Onyñ jobasy boiynsha, komandada Celtic-tiñ buryngy kapitani Scott Brown, qazirgi B komandasynyñ murabbiyi Jonny Hayes jäne Stephen Glass kömekshi retinde qyzmet atqaru kütilude.
Keane men Glass jaqynda Vengriianyñ Ferencváros klubynda birge jumys istegen jäne däl osy tandem Scott Brownmen tyǵyz bailanysta. Brown men Hayes jaqynda Budapeshtke saparlap, UEFA Pro litsenziyasy aiasynda Keane men Glass-tyñ jumys barysyn baqylaǵan edi.
Celtic basshylyǵy jaqyn künderi Martin O'Neillmen kezdesip, onyñ taǵy bir mausym qaluy-qalmauyn talqylaidy. Sodan soñ ǵana Robbie Keane nusqasy boiynsha tüpkilikti toqtamǵa kelinedi. Eske sala keteyik, Keane 2010 jyly futbolshy retinde Celtic sapyna jaldamaly negizde oinaǵan bolatyn.
…