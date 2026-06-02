Robbie Keane Celtic bas murabbiyligine negizgi ümitker

·58·Спорт
Robbie Keane Celtic bas murabbiyligine negizgi ümitker

Liverpool jäne Irlandiya quramasynda oinagan buryngy shabuyylshy Robbie Keane Celtic bas murabbiyligine negizgi ümitkerlerdiñ biri retinde qarastyryluda. Daily Record basylymynyñ habarlauynsha, 45 jastaǵy maman Londonda klub basshylyǵymen resmi kelissözder jürgizip, óziniñ ambitsiyaly jobasyn usyndy. Bul turaly Goal.com habarlaydy .

Celtic qazirgi tañda murabbiylik máselesinde kürdeli jaǵdaidy bastan keshirude. Komandany qiyin kezeñde qabyldap alyp, mausymnyñ soñǵy turynda chempiondyqqa jetken tájiribeli Martin O'Neillmen äriptestikti jalǵastyru nemese jaña baǵyt tañdau boyynsha tüpkilikti sheshim qabyldanǵan joq. 74 jastaǵy O'Neill janküierler arasynda zor qurmetke ie bolǵanymen, basshylyq bolashaq üshin jas maman nusqasyn qarastyrua.

Robbie Keane óz kandidaturasyn nyǵaitu maqsatynda Shotlandiya futbolyn jaqsy biletin murabbiyler shtabyn qalyptastyrudy usyndy. Onyñ jobasy boiynsha, komandada Celtic-tiñ buryngy kapitani Scott Brown, qazirgi B komandasynyñ murabbiyi Jonny Hayes jäne Stephen Glass kömekshi retinde qyzmet atqaru kütilude.

Keane men Glass jaqynda Vengriianyñ Ferencváros klubynda birge jumys istegen jäne däl osy tandem Scott Brownmen tyǵyz bailanysta. Brown men Hayes jaqynda Budapeshtke saparlap, UEFA Pro litsenziyasy aiasynda Keane men Glass-tyñ jumys barysyn baqylaǵan edi.

Celtic basshylyǵy jaqyn künderi Martin O'Neillmen kezdesip, onyñ taǵy bir mausym qaluy-qalmauyn talqylaidy. Sodan soñ ǵana Robbie Keane nusqasy boiynsha tüpkilikti toqtamǵa kelinedi. Eske sala keteyik, Keane 2010 jyly futbolshy retinde Celtic sapyna jaldamaly negizde oinaǵan bolatyn.

CelticRobbie KeaneShotlandiyaFutbolTransfer
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Абдуқодір Хусановтың «Манчестер Ситидегі» құны 50 миллион еуроға көтерілдіБүгін, 11:26Челси Марк Кукурельяға баға белгіледі: Реал Мадрид пен Барселона бәсекедеБүгін, 10:39Хави Симонс әлеуметтік желіде Савиньоның Тоттенхэмге ауысуына ишара жасадыБүгін, 10:18Джуд Беллингем Ливерпульге ауыса ма? Робби Фаулер трансфер туралы пікір білдірдіБүгін, 10:13Джанни Инфантино мен Флорентино Перес Будапештегі Чемпиондар лигасының финалында кездестіБүгін, 10:12«Реал Мадрид» пен Adidas жаңа маусымға арналған эксклюзивті форманы таныстырдыБүгін, 10:06
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Спорт жаңалықтар

"Everton" - "Manchester Siti" матчынан кейін Хусановтың рейтингі жарияланды
Орталық Азияның ең қымбат футболшыларының рейтингі жарияланды
Испаниялық басылым Husanov-ты әлем чемпионатына бармайтындар қатарына қосып қойды
Еуропалық грандтар Абдукодир Хусановқа қызығушылық танытуда
Sindarov pen Kasparov kezdesuі urpaqtar simvolyna ainaldy
«Манчестер Сити» клубы Хусановтың Канадаға қарсы ойыны туралы жазды...
Өзбекстандық балалар Варшавада әлем чемпионы атанды
Harry Kane penaltini nege soqa almadi? "Lass oiyin" äshkerelendi