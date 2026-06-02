Өзбекстанның ӘЧ-2026 топтық кезеңінен шығу мүмкіндігі бағаланды
Әлем футболы тарихында алғаш рет 48 команданың қатысуымен өтетін мундиаль жақындаған сайын, беделді талдау орталықтары өз болжамдарын жариялай бастады. Соның ішінде, футбол әлеміндегі ең танымал статистикалық басылымдардың бірі Opta өз суперкомпьютерінің көмегімен алдағы ӘЧ-2026 қатысушыларының мүмкіндіктерін есептеп, дебютант командалар туралы өте қызықты мәліметтер ұсынды.
Нейрожелі талдауына сәйкес, тарихта тұңғыш рет әлем біріншілігіне жолдама алған Өзбекстан ұлттық құрамасы алдағы турнирдің басты «тосын сыйы» және жаңалығы болуы мүмкін. Суперкомпьютер біздің өкілдердің мықты қарсыластар бар топтан плей-офф кезеңіне шығу ықтималдығын 41,4 пайыз деп бағалады.
Қуантарлығы, бұл көрсеткіш жарысқа алғаш рет қатысып жатқан барлық жаңа құрамалар арасындағы ең жоғары нәтижелердің бірі. Мысалы, Азия құрлығының тағы бір өкілі Иордания құрамасының мүмкіндігі де отандастарымызға жақын, яғни 40,8 пайыз деп бағаланған.
Керісінше, мундиаль атмосферасын алғаш рет сезінетін басқа құрлық дебютанттары үшін берілген болжамдар айтарлықтай төмен. Атап айтқанда, африкалық ыңғайсыз қарсылас Кабо-Верденің топтан шығу мүмкіндігі 33,9 пайыз деп табылса, Кюрасао құрамасының келесі кезеңге өту ықтималдығы өте төмен — небәрі 18,5 пайызды құрап отыр.
Мүмкіндіктерді талдау: Сондай-ақ, «Opta» есептеулері бойынша, Өзбекстанның бүкіл турнирде жеңіске жетіп, бас жүлдені иелену ықтималдығы 0,1 пайызға тең деп табылды. Әрине, бұл шындыққа жақын көрсеткіш, бірақ талдаушылар ӘЧ-2026 турнирі тосын және шулы нәтижелерге бай болатынын ерекше атап өтті. Халықаралық сарапшылардың пікірінше, Өзбекстанның осы әлем біріншілігіне жолдама алуының өзі ел спорты мен футболы үшін бұрын-соңды болмаған үлкен тарихи жетістік.
Естеріңізге сала кетейік, өкілдеріміз тарихта алғаш рет әлем чемпионатының финалдық кезеңіне қатысып, бүкіл өзбек халқының көп жылғы арманын орындады. Алдағы тарихи жорықта Fabio Cannavaro шәкірттеріне сәттілік пен жеңіс тілейміз!
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