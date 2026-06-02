Өзбекстанның қарсыласы Колумбия жолдастық кездесуде жеңіске жетті
АҚШ, Канада және Мексикада өтетін ӘЧ-2026 жақындаған сайын, топтық кезеңдегі қарсыластарымыздың дайындық барысы өзбек жанкүйерлерінің назарында. Атап айтқанда, ұлттық құрамамызбен бір топқа түскен Оңтүстік Американың өкілі — Колумбия құрамасы өз алаңында Солтүстік Американың мықты командаларының бірі Коста-Риканы қабылдады.
Боготадағы «Estadio Nemesio Camacho» стадионында өткен тартысты ойында алаң иелері 3:1 есебімен сенімді жеңіске жетті. Колумбия сапында Sanchez, Diaz және Suarez гол соқса, қонақтардың жалғыз голына Soto автор болды.
Төменде осы бақылау кездесуінің толық хаттамасы мен командалар құрамымен таныса аласыз:
Жолдастық кездесу
Колумбия — Коста-Рика 3:1
6 маусым. Богота. «Estadio Nemesio Camacho» стадионы.
Голдар: Sanchez 17, Diaz 23, Suarez 81 — Soto 33.
Колумбия құрамы: Vargas, Arias, Sanchez, Ditta, Mojica, Rios, Puerta, Gomez, Carrascal, Diaz, Hernandez.
Алдағы жоспарлар: Айта кетейік, Колумбия құрамасы мундиаль алдындағы келесі бақылау ойынын Азияның мықты өкілдерінің бірі — Иордания құрамасына қарсы өткізеді. 8 маусымға жоспарланған бұл кездесу колумбиялықтар үшін біздің құрамаға қарсы ойын алдындағы дайындық ретінде қарастырылуда.
Одан кейін, 18 маусымда колумбиялықтар Әлем чемпионатындағы ресми жолын дәл біздің Өзбекстан ұлттық құрамасына қарсы ойынмен бастайды. Тарихи додада Fabio Cannavaro шәкірттеріне мықты қарсыластармен тартыста үлкен жеңістер тілейміз!
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