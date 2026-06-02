Австрия құрамасы азшылықта қалып, Тунисті жеңді

·108·Спорт
Австрия құрамасы азшылықта қалып, Тунисті жеңді

Әлем назары ауған 2026 жылғы Әлем чемпионаты қарсаңында қатысушы құрамалар соңғы дайындық ойындарын өткізуде. Мазмұнды ойындар сериясынан орын алған кезекті бақылау кездесуінде Еуропада өз орны бар Австрия ұлттық құрамасы африкалық қарсылас — Тунис өкілдерімен күш сынасты.

Тартысты әрі күреске толы өткен кездесу еуропалықтардың 1:0 есебіндегі шағын, бірақ сенімді жеңісімен аяқталды. Ойындағы жалғыз әрі жеңіс голын 63-минутта австриялықтардың көшбасшысы Marcel Sabitzer соқты.

Бұл кездесуде Австрия құрамасы нағыз ерік-жігер танытқанын ерекше атап өту керек. Өйткені, бірінші таймның 36-минутында-ақ Konrad Laimer өрескел ойыны үшін төреші тарапынан алаңнан қуылған болатын. Соған қарамастан, Ralf Rangnick шәкірттері ойынның басым бөлігінде бір адам кем ойнаса да, ұйымдасқан қорғаныс пен сауатты тактиканың арқасында басымдықты сақтап қалып, маңызды жеңіске қол жеткізді.

Төменде осы бақылау кездесуінің қысқаша хаттамасымен таныса аласыз:

Жолдастық кездесу

Австрия — Тунис 1:0

  • Гол: Marcel Sabitzer, 63 (1:0).

  • Алаңнан қуылды: Konrad Laimer, 36 (Австрия).

Ойын талдауы: Бұл жеңіс Австрия құрамасының мундиаль алдындағы ішкі ахуалы мен физикалық дайындығы жоғары деңгейде екенін көрсетті. Азшылықта қалып жеңіске жету феномені команданың алдағы ресми ойындарда кез келген қиын жағдайдан шыға алатынының белгісі. Мундиаль ойындарында екі құрамаға да сәттілік тілейміз!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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