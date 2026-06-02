Мексика құрамасының ӘЧ-2026 үшін құрамы: Очоа және жаңа есімдер
Мексика құрамасының бас бапкері Хавьер Агирре алдағы әлем чемпионатына арналған соңғы тізімді жариялады. Тізімге енген 26 футболшының арасында тәжірибе мен жас таланттардың үйлесімі байқалады. Мексика мәдениетінің символы Чеспиритоның дауысымен безендірілген таныстырылым видеосы жанкүйерлерде ностальгия тудырды. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .
Құрамдағы ең басты жаңалық — қақпашы Гильермо Очоа алтыншы рет әлем чемпионатына аттанбақ. Осылайша, ол Лионель Месси мен Криштиану Роналду сияқты аңыздар қатарына қосылып, тарихи нәтиже тіркейді. Агирре команданың физикалық жағдайы әртүрлі екенін мойындаса да, дәл қазіргі құрам Мексика үшін ең үздігі екенін атап өтті.
Командада 2022 жылғы мундиальға қатысқан 12 футболшы өз орнын сақтап қалды. Сонымен қатар, бапкер болашақты да ұмытпай, Хильберто Мора, Армандо Гонсалес және Обед Варгас сияқты жас таланттарды құрамға тартты. Бұл шешім Мексика футболының жаңа дәуіріне көпір қызметін атқарады деп күтілуде.
Дегенмен, құрамда күтпеген жоғалтулар да бар. Атап айтқанда, соңғы уақытта керемет ойын көрсетіп жүрген Герман Бертераме тізімнен тыс қалды. Бапкердің бұл шешімі сарапшылар мен жанкүйерлер арасында қызу пікірталас тудыруда. Мексика өз елінде өтетін әлем чемпионатын 11 маусымда ашып береді.
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