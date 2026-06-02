Норвегия мен Түркия құрамалары ірі жеңістерге қол жеткізді

·182·Спорт
Норвегия мен Түркия құрамалары ірі жеңістерге қол жеткізді

Әлем назары ауған 2026 жылғы Әлем чемпионаты жақындаған сайын, ұлттық құрамалардың жолдастық кездесулері жанкүйерлерге нағыз мерекелік көңіл-күй сыйлауда. Кеше кешке Еуропаның бірқатар мықты командалары алдағы ірі турнир алдында өз күштерін сынап көрді.

Атап айтқанда, Скандинавия дербиінде Норвегия құрамасы өз алаңында Осло қаласында принципиалды қарсыласы Швецияны қабылдады. Кездесуде алаң иелерінің басымдығы байқалып, ойын 3:1 есебімен норвегиялықтардың сенімді жеңісімен аяқталды. Норвегия сапында шабуылшы Jørgen Strand Larsen дубль авторы атанса, тағы бір голды дарынды жартылай қорғаушы Antonio Nusa соқты. Швецияның жалғыз жауап голын олардың көшбасшысы Alexander Isak енгізді.

Тағы бір тартысты кездесуде Түркия құрамасы Солтүстік Македониямен шеберлік байқасты. Түрік «сұлтандары» ойын бойы қарсыласқа мүмкіндік бермей, 4:0 есебімен ірі жеңіске жетті. Vincenzo Montella шәкірттері Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Arda Güler және Barış Alper Yılmaz қарсылас қақпасын дәл көздеп, өз есептеріне гол жаздырды.

Төменде осы қызықты жолдастық кездесулердің толық хаттамасымен таныса аласыз:

Жолдастық кездесулер

Норвегия — Швеция 3:1

  • Голдар: Strand Larsen 9, 37, Antonio Nusa 18 — Alexander Isak 76.

Түркия — Солтүстік Македония 4:0

  • Голдар: Orkun Kökçü 2, Kenan Yıldız 16, Arda Güler 53, Barış Alper Yılmaz 70.

Қорытынды: Бұл бақылау ойындары Норвегия мен Түркия құрамаларының Әлем чемпионаты алдында өте нәтижелі әрі жауынгерлік бабында екенін көрсетті. Шабуыл шебіндегі мұндай белсенділік мундиаль ойындарында бұл командалардың қарсыластарына үлкен қауіп төндіретінін білдіреді. Алдағы ресми кездесулерде екі құрамаға да сәттілік тілейміз!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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