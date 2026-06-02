Гвардиола әзірге футболға оралғысы келмейтін сияқты
«Manchester City»-дегі ұзақ әрі жемісті мансабын аяқтаған Пеп Гвардиола жақын арада бапкерлік жұмысқа оралуды жоспарлап отырған жоқ. Испаниялық маман әзірге жаңа клубпен келіссөз жүргізуге қызығушылық танытпайтыны айтылуда.
The Mirror басылымының хабарлауынша, «Inter Miami»-дің тең иегері Дэвид Бекхэм Гвардиоланы клубтың бас бапкері қызметіне шақыру нұсқасын қарастырған. MLS-те өнер көрсететін команда Хавьер Маскерано кеткеннен кейін танымал испаниялық маманды өз жобасының орталығына әкелгісі келген.
Бұл жоспар «Inter Miami» үшін үлкен қадам болуы мүмкін еді. Өйткені Пеп Гвардиола заманауи футболдың ең ықпалды бапкерлерінің бірі саналады. Ол «Barcelona», «Bayern» және «Manchester City»-дегі жұмысы барысында өз ойын философиясымен, допты бақылауға негізделген стилімен және тактикалық жаңалықтарымен бүкіл футбол әлеміне әсер етті.
Дереккөзге сәйкес, «Inter Miami» басшылығы Солтүстік Америкада өтетін 2026 жылғы Әлем чемпионаты кезінде Гвардиоламен ықтимал ынтымақтастықты талқылауды жоспарлаған. Бұл кезең клуб үшін де, бүкіл аймақ футболы үшін де үлкен назарда болады. Сондықтан Бекхэмнің командасы Пеп сияқты маман арқылы өз жобасын жоғары деңгейге көтергісі келген болуы мүмкін.
Алайда Гвардиола әзірге мұндай келіссөздерге қызығушылық танытпай отыр. Хабарларға қарағанда, ол «Manchester City»-дегі 10 жылдық жұмысынан кейін ұзақ демалыс алғысы келеді. Бұл шешімді түсінуге болады. Өйткені Пеп соңғы жылдары үнемі қысым, маңызды ойындар, жүлделер үшін күрес және жоғары талаптардың ортасында өмір сүрді.
«Manchester City»-дегі кезең Гвардиола үшін өте жемісті болды. Ол клубты жаңа деңгейге шығарды, командаға нақты ойын стилін сіңірді және Англия футболында абсолютті үстемдік дәуірін қалыптастырды. Бірақ мұндай деңгейде жұмыс істеу үлкен энергияны, зейінді және рухани күшті талап етеді.
Сол себепті испаниялық маман қазір өз уақытын отбасына арнағысы келеді. Ол футболдан біршама уақыт шеттеп, жеке өміріне көбірек көңіл бөлуді, тыныш ортада демалуды және келесі қадамдары туралы асықпай ойлануды ниет етіп отыр.
Гвардиоланың мұндай шешімі футбол жанкүйерлері үшін күтпеген жағдай болуы мүмкін. Өйткені Пеп сияқты бапкерлер әрқашан топ-клубтардың назарында болады. Ол қай командамен байланыстырылса да, бірден тақырыптар пайда болады. «Inter Miami» нұсқасы да солардың бірі болды.
Әсіресе, Дэвид Бекхэм басқаратын жоба соңғы жылдары әлем футболында ерекше қызығушылық тудыруда. MLS-тегі клуб үлкен жұлдыздар мен танымал есімдер арқылы өз брендін күшейтуге тырысуда. Гвардиоланың бұл жоба үшін идеал бапкерлердің бірі ретінде қарастырылуы заңдылық.
Бірақ Пептің қазіргі көңіл-күйі басқаша. Ол жаңа командаға, жаңа қысымға және жаңа жобаға асықпайды. Футбол тілімен айтқанда, Гвардиола қазір «пауза» түймесін басқан. Бұл оның мансабындағы келесі кезеңнің одан да мұқият және ойластырылған түрде таңдалатынын білдіруі мүмкін.
Сонымен қатар, Гвардиоланың бапкерліктен мүлдем кететіні туралы айту әлі ерте. Оның тәжірибесі, идеялары және футболға әсері әлі де көптеген клубтар үшін өте құнды. Бірақ әзірге ол өзін жаңа жұмысқа дайын сезінбейтін сияқты.
«Inter Miami» болса басқа нұсқаларды қарастыруына тура келеді. Маскерано кеткеннен кейін клубқа жаңа бапкер керек болады, бірақ Гвардиолаға қатысты жоспар әзірге жүзеге асуы қиын көрінеді.
Пеп үшін бұл демалыс табиғи тыныс алу кезеңі болуы мүмкін. Заманауи футболда бапкерлер де ойыншылар сияқты шаршайды, қысымды сезінеді және кейде өзін қалпына келтіруге мұқтаж болады. Гвардиола сияқты максималист адам үшін бұл өте маңызды.
Енді жанкүйерлер бір сұрақтың жауабын күтеді: Пеп қашан және қайда қайта оралады? Әзірге нақты жауап жоқ. Бірақ бір нәрсе анық — ол оралса, бұл жай ғана жаңалық болмайды. Футбол әлемі тағы бір үлкен тараудың басталуын бақылайтын болады.
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