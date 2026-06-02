«Реал» Моуриньоны бас бапкер етіп тағайындауда қиындыққа тап болды

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«Реал» Моуриньоны бас бапкер етіп тағайындауда қиындыққа тап болды

Еуропалық футболдың трансфер нарығында күтпеген және қызықты оқиғалар жалғасуда. Мадридтік «Реал» өздерінің бұрынғы бапкері, атақты әрі тәжірибелі маман Жозе Моуриньоны қайтадан команда тізгініне әкелуге әрекет жасаған еді. Алайда беделді The Athletic басылымы таратқан соңғы мәліметтерге қарағанда, «корольдік клуб» бұл трансферді жүзеге асыруда айтарлықтай қаржылық кедергіге тап болды.

Мәселе мынада, бастапқы келісімдер бойынша португалиялық маманның қазіргі клубы — «Бенфикамен» жасасқан келісімшартында 6 миллион еуро көлемінде өтемақы төлеп, оны еркін жіберу бабы болған. Мадридтіктер дәл осы сомаға «Камбэк королін» өз қатарларына қайтарғысы келген еді.

Алайда күтпеген жерден «Реал» басшылығы үлкен қателік жіберді. Келісімшарттағы бұл жеңілдік бабы маусым аяқталғаннан кейін небәрі 10 жұмыс күні ішінде ғана жарамды болған, ал мадридтіктер бұл қысқа мерзімді өткізіп алды. Енді «қаймақтар» Жозені Лиссабоннан алып келу үшін белгіленген сомадан 9 миллион еуро артық, яғни жалпы есепте 15 миллион еуро өтемақы төлеуге мәжбүр болады.

Ішкі жағдай және сайлау: Қазіргі таңда Мадрид клубында тек бапкер мәселесі емес, басқару жүйесінде де үлкен өзгерістер күтілуде. Естеріңізге сала кетейік, 7 маусым күні «Реал Мадрид» клубының президенттігіне ресми сайлау өтеді. Бұл жауапты қызмет үшін екі мықты үміткер — амбициялы кәсіпкер Энрике Рикельме мен клубтың қазіргі аңызға айналған басшысы Флорентино Перес өзара күш сынасады. Бапкер трансфері төңірегіндегі мұндай қаржылық мәселе алдағы сайлау алдында үміткерлердің жоспарына қалай әсер ететіні барлық жанкүйерлер үшін өте қызық.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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