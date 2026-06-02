Парагвай құрамасы ӘЧ-2026 үшін соңғы құрамды жариялады
ӘЧ-2026 басталуына санаулы күндер қалғанда, қатысушы елдердің бас бапкерлері әлем біріншілігінде ел намысын қорғайтын ең үздік футболшылар тізімін жасақтап үлгерді. Оңтүстік Американың ең жауынгер әрі қайсар командаларының бірі — Парагвай ұлттық құрамасы өз құрамын ресми түрде жариялады.
Парагвайлықтардың бапкері мұхиттың арғы жағындағы маңызды бәсекелер үшін ең тәжірибелі әрі бабында жүрген футболшыларды таңдап алды. Құрамнан жергілікті, Оңтүстік Американың жетекші клубтары мен Еуропа грандтарында өнер көрсететін танымал жұлдыздар орын алған.
Жанкүйерлер назарына Парагвай құрамасының мундиальда өнер көрсететін толық әрі ресми құрамын ұсынамыз:
Қақпашылар
Қақпа сызығындағы тұрақтылық пен жергілікті чемпионат жұлдыздарына сенім:
Orlando Hill («San-Lorenso»)
Gaston Oliveyra («Olimpiya»)
Roberto Fernandes («Serro Porteno»)
Қорғаушылар
Команданың ең мығым әрі тәжірибелі шебі, мұнда «Palmeyras» аңызы Gustavo Gomes көшбасшылық етеді:
Xuan Kaseres («Dinamo» Moskva)
Gustavo Velaskes («Serro Porteno»)
Gustavo Gomes («Palmeyras»)
Xunior Alonso («Atletiko Mineyro»)
Xose Kanale («Lanus»)
Omar Alderete («Sanderlend»)
Aleksandro Maydana («Taleres»)
Fabian Balbuena («Gremio»)
Жартылай қорғаушылар
Креативтілік пен жылдамдыққа толы бұл шепте АПЛ-да тәжірибе жинақтаған Miguel Almiron мен Diego Gomes секілді жұлдыздар негізгі рөл атқарады:
Diyego Gomes («Brayton»)
Maurisio Magalyayns («Palmeyras»)
Damian Bobadilya («San-Paulu»)
Brayan Oxeda («Orlando»)
Andres Kubas («Vankuver»)
Matias Galarsa («Atlanta»)
Kaku («Al Ayn»)
Ramon Sosa («Palmeyras»)
Migel Almiron («Atlanta»)
Шабуылшылар
Қарсылас қорғанысын бұзып өту және сәтті голға айналдыру міндеті осы қауіпті сұрмергендерге жүктелген:
Gustavo Kabaliyero («Portsmut»)
Aleks Arse («Independente Rivadavia»)
Gabriel Avalos («Independente»)
Isidro Pitta («Red Bull Bragantino»)
Xulio Ensiso («Strasburg»)
Antonio Sanabriya («Kremoneze»)
Команда мүмкіндігі туралы: Парагвай құрамасының бұл құрамы физикалық тұрғыдан мықты әрі тактикалық тәртібімен ерекшеленеді. Оңтүстік Америка өкілдері топтық кезеңде кез келген гранд команда үшін үлкен қиындық тудырады деп күтілуде. Алдағы әлем біріншілігінде осы жалынды командаға сәтті ойын тілейміз!
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