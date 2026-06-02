Гана құрамасы әлем чемпионатына қатысатын соңғы құрамды жариялады
Солтүстік Америка алаңдарында өтетін футболдан 2026 жылғы әлем чемпионаты жақындаған сайын, қатысушы құрамалар өздерінің жауынгерлік құрамдарын жариялауда. Жақында Гана ұлттық құрамасының бас бапкері Карлуш Кейруш мундиальда ел намысын қорғайтын футболшылардың соңғы тізімін көпшілікке таныстырды.
«Қара жұлдыздар» бұл әлем біріншілігіне Еуропаның топ-лигаларында өнер көрсететін ең шебер және жылдам ойыншыларды жинақтап, өте мықты құраммен аттанып барады.
Алдағы мундиальда Гана намысын қорғайтын футболшылардың толық тізімімен танысыңыздар:
Қақпашылар
Қақпа сызығына жергілікті және еуропалық клубтарда тұрақты өнер көрсетіп жүрген сенімді қақпашылар таңдап алынды:
Benjamin Asare («Hearts of Oak»)
Lawrence Ati-Zigi («St. Gallen»)
Joseph Anang («St. Patrick's Athletic»)
Қорғаушылар
Қорғаныс шебіне негізінен Франция мен Испанияның жоғары лигаларында шыңдалған, физикалық тұрғыдан мықты қорғаушылар алынды:
Baba Abdul-Rahman (PAOK)
Gideon Mensah («Auxerre»)
Marvin Senaya («Auxerre»)
Alidu Seidu («Rennes»)
Abdul Mumin («Rayo Vallecano»)
Jerome Opoku («Istanbul Basaksehir»)
Jonas Adjetey («Wolfsburg»)
Kojo Peprah Oppong («Nice»)
Жартылай қорғаушылар
Команданың орталық өзегі өте тәжірибелі және креативті көрінеді. Мұнда Thomas Partey мен Abdul Fatawu секілді атақты ойыншылар негізгі рөл атқарады деп күтілуде:
Elisha Owusu («Auxerre»)
Thomas Partey («Villarreal»)
Kwasi Sibo («Oviedo»)
Augustine Boakye («Saint-Etienne»)
Caleb Yirenkyi («Nordsjaelland»)
Abdul Fatawu Issahaku («Leicester»)
Kamaldeen Sulemana («Atalanta»)
Шабуылшылар
Гананың шабуыл шебі кез келген қарсыластың қорғанысын үрейлендіре алады. Себебі, шабуылда АПЛ мен Ла Лигада мергендік шеберлігін көрсетіп жүрген жылдам форвардтар жиналған:
Christopher Bonsu Baah («Al-Qadsiah»)
Ernest Nuamah («Lyon»)
Antoine Semenyo («Manchester City»)
Brandon Thomas-Asante («Coventry»)
Prince Kwabena Adu («Viktoria Plzen»)
Inaki Williams («Athletic»)
Jordan Ayew («Leicester»)
Топтағы жағдай: Естеріңізге сала кетейік, Карлуш Кейруш шәкірттері алдағы әлем чемпионатының топтық кезеңінде оңай емес квартеттен орын алды. Африка өкілдері плей-офф жолдамасы үшін амбициясы жоғары Панама, әлемдік грандтардың бірі Англия және тәжірибелі Хорватия құрамаларына қарсы тартысты ойындар өткізеді. «Қара жұлдыздарға» алдағы кездесулерде сәттілік тілейміз!
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