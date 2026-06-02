Криштиану Роналду Португалия құрамасының жиынына келді
Футбол әлемінің тірі аңызы, Сауд Арабиясының «Әл-Наср» клубы мен Португалия ұлттық құрамасының капитаны Криштиану Роналду тағы да назар орталығында. Тәжірибелі шабуылшы мұхиттың арғы жағында басталатын ӘЧ-2026 қарсаңында өз елінің бас командасының орналасқан жеріне келгенін әлеуметтік желілердегі ресми парақшалары арқылы жанкүйерлерге хабарлады.
Канада, АҚШ және Мексика жасыл алаңдарында өтетін әлем біріншілігіне тыңғылықты дайындалып жатқан Роналду ұлттық құрама жейдесіндегі жаңа суретін жариялап, оның астына толқыныспен: «Миссия — мундиаль басталды!» деп жазды.
Қазіргі таңда 41 жасқа толса да, әлі де жоғары спорттық бабында жүрген атақты форвард Португалия құрамасының бас бапкері Роберто Мартинестің ӘЧ-2026 үшін жасақтаған соңғы тізіміне лайықты түрде енді. Назар аударарлық жайт, бұл дода португалиялық жұлдыздың мансабындағы қатарынан алтыншы әлем чемпионаты ретінде тарихқа енеді және бұл футбол әлеміндегі теңдессіз абсолютті рекорд.
Тарихи көрсеткіш: Естеріңізге сала кетейік, Криштиану Роналду ұлттық құрамалар деңгейінде әлем бойынша ең көп гол соққан аңыз сұрмерген болып табылады. Ол португалдар жейдесімен бүгінге дейін барлығы 226 ресми кездесуде алаңға шығып, қарсыластар қақпасын тура 143 рет дәл көздеуге қол жеткізген.
Алдағы әлем біріншілігі біздің ел жанкүйерлері үшін де екі есе қызықты әрі толқынысты өтетіні сөзсіз. Себебі, Роберто Мартинес шәкірттері турнирдің «К» тобында плей-офф жолдамасы үшін Конго ДР, Колумбия және тарихта тұңғыш рет мундиальға жолдама алған Өзбекстан ұлттық құрамасына қарсы алаңға шығады. Демек, ертең отандастарымыздың аңыз Роналдуға қарсы қалай өнер көрсететінін өз көзімізбен көру бақытына ие боламыз!
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