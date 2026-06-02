Өзбекстан құрамасы Канадаға қарсы жолдастық кездесуде жеңіліп қалды
Әлем чемпионатының финалдық кезеңіне дайындалып жатқан Өзбекстан ұлттық құрамасы мұхиттың арғы жағында алғашқы бақылау кездесуін өткізді. Итальяндық маман Fabio Cannavaro бастаған командамыз Солтүстік Американың мықты өкілі — Канада құрамасымен күш сынасты.
Тартысты өткен ойында жерлестеріміз қарсыластарына 0:2 есебімен есе жіберді. Бірінші таймда екі команда да гол соға алмады. Екінші таймда алаң иелері өз мүмкіндіктерін тиімді пайдаланды: 58-минутта Jonathan Osorio есеп ашса, ойынға қосылған уақытта (90+1') Jayden Nelson кездесу нүктесін қойды.
Ойын барысында құрамамыз таразы басын теңестіруге бірнеше қауіпті сәттер жасағанымен, соңғы соққыларда дәлдік жетіспеді.
Төменде осы жолдастық кездесудің толық хаттамасы мен командалардың құрамымен таныса аласыз:
Жолдастық кездесу
Канада — Өзбекстан 2:0
Голдар: Jonathan Osorio 58, Jayden Nelson 90+1.
Канада: Maxime Crepeau (Dayne St. Clair, 46), Alistair Johnston (Tani Oluwaseyi, 46), Stephen Eustaquio (Jonathan Osorio, 46), Ismael Kone (Nathan Saliba, 46), Cyle Larin (Ralf Priso, 46), Jonathan David (Promise David, 70), Liam Millar (Jayden Nelson, 46), Derek Cornelius (Alfie Jones, 70), Moise Bombito (Luc De Fougerolles, 31), Tajon Buchanan (Mathieu Choiniere, 46), Richie Laryea (Niko Sigur, 31).
Өзбекстан: Abduvohid Nematov, Abdukodir Khusanov, Farrukh Sayfiev (Igor Sergeev, 84), Rustam Ashurmatov, Otabek Shukurov (Akmal Mozgovoy, 70), Odil Khamrobekov (Sherzod Esanov, 84), Oston Urunov (Aziz Amonov, 70), Sherzod Nasrullaev, Eldor Shomurodov, Abdulla Abdullaev (Jahongir Urozov, 70), Aziz Ganiev (Abbosbek Fayzullaev, 22).
Ескертулер: Azizjon Ganiev (2), Farrukh Sayfiev (9) — Liam Millar (40), Derek Cornelius (43).
Алдағы жоспарлар: Алғашқы бақылау ойынындағы жеңіліске қарамастан, мұндай мықты қарсыластармен өткен матчтар бапкерлер штабына маңызды қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Ұлттық құрамамыз келесі маңызды кездесуін 8 маусым күні әлемдік грандтардың бірі — Нидерланд құрамасына қарсы өткізеді. Командамызға алдағы ойында сәттілік тілейміз!
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