Yan Diomande Liverpool men Bayern ornyna PSG-ni tańdaýy múmkin
Liverpool men Bayern komandalary Yan Diomande transferi jolynda jeńilip qalýy múmkin. Foot Mercato basylymynyń habarlaýynsha, RB Leipzig shabylshysy qazirgi tańda Paris Saint-Germain sapyna ótýdi jón kóredi. Kot-d'Ivýarlyq talantty oıynshynyń jazǵy transfer terezesinde parijtik klýbqa ótýge kelisim bergeni aıtylýda. Bul týraly habarlaıdy Goal.com.
Bul signal Frantsııa chempıonyn Bundesliga juldyzy úshin kúresti jedeldetýge ıtermeledi. Málimetterge qaraǵanda, eki klýb ókilderi transfer shartlaryn talqylaý úshin birneshe ret kezdesken. Alaıda, basty másele baǵaǵa kelip tirelýde: PSG 2030-ǵa deıin kelisimsharty bar fýtbolshy úshin suralyp otyrǵan 100 mıllıon eýrony tóleýge ázir emes.
RB Leipzig basshylyǵy óz juldyzyn arzan satqysy kelmeıdi. Klýb dırektory Oliver Mintzlaff qańtar aıynda bergen suhbatynda fýtbolshyny bir maýsymnan keıin jiberemeıtinderin, tipti 80-90 mıllıon eýrolyq usynystar da muny ózgertpeıtinin aıtqan bolatyn. Yan Diomande de mamyr aıynda bergen suhbatynda Leipzig-te baqytty ekenin jetkizgen.
RB Leipzig komandasynyń Bundeslıgada úshinshi oryndy ıelenip, Chempıondar lıgasyna joldama alýy transfer yqtımaldyǵyn biraz tómendetedi. Eger klýb bedeldi týrnırden tys qalǵanda, qarjylyq qysymmen fýtbolshyny satýǵa májbúr bolar edi. Endi barlyǵy PSG-niń naqty usynysyna baılanysty bolyp tur.
Sondaı-aq, PSG-niń Yan Diomandege degen qyzyǵýshylyǵy vınger Bradley Barcola-nyń bolashaǵymen de baılanysty. Eger Barcola komandadan ketetin bolsa, parıjlikter Diomande úshin 100 mıllıon eýro tóleýge daıyn bolady. Qyzyǵy sol, Bayern de Barcola-nyń jaǵdaıyn jiti baqylap otyr.
…