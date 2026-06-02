Yan Diomande Liverpool men Bayern ornyna PSG-ni tańdaýy múmkin

·52·Спорт
Yan Diomande Liverpool men Bayern ornyna PSG-ni tańdaýy múmkin

Liverpool men Bayern komandalary Yan Diomande transferi jolynda jeńilip qalýy múmkin. Foot Mercato basylymynyń habarlaýynsha, RB Leipzig shabylshysy qazirgi tańda Paris Saint-Germain sapyna ótýdi jón kóredi. Kot-d'Ivýarlyq talantty oıynshynyń jazǵy transfer terezesinde parijtik klýbqa ótýge kelisim bergeni aıtylýda. Bul týraly habarlaıdy Goal.com.

Bul signal Frantsııa chempıonyn Bundesliga juldyzy úshin kúresti jedeldetýge ıtermeledi. Málimetterge qaraǵanda, eki klýb ókilderi transfer shartlaryn talqylaý úshin birneshe ret kezdesken. Alaıda, basty másele baǵaǵa kelip tirelýde: PSG 2030-ǵa deıin kelisimsharty bar fýtbolshy úshin suralyp otyrǵan 100 mıllıon eýrony tóleýge ázir emes.

RB Leipzig basshylyǵy óz juldyzyn arzan satqysy kelmeıdi. Klýb dırektory Oliver Mintzlaff qańtar aıynda bergen suhbatynda fýtbolshyny bir maýsymnan keıin jiberemeıtinderin, tipti 80-90 mıllıon eýrolyq usynystar da muny ózgertpeıtinin aıtqan bolatyn. Yan Diomande de mamyr aıynda bergen suhbatynda Leipzig-te baqytty ekenin jetkizgen.

RB Leipzig komandasynyń Bundeslıgada úshinshi oryndy ıelenip, Chempıondar lıgasyna joldama alýy transfer yqtımaldyǵyn biraz tómendetedi. Eger klýb bedeldi týrnırden tys qalǵanda, qarjylyq qysymmen fýtbolshyny satýǵa májbúr bolar edi. Endi barlyǵy PSG-niń naqty usynysyna baılanysty bolyp tur.

Sondaı-aq, PSG-niń Yan Diomandege degen qyzyǵýshylyǵy vınger Bradley Barcola-nyń bolashaǵymen de baılanysty. Eger Barcola komandadan ketetin bolsa, parıjlikter Diomande úshin 100 mıllıon eýro tóleýge daıyn bolady. Qyzyǵy sol, Bayern de Barcola-nyń jaǵdaıyn jiti baqylap otyr.

Yan DiomandePSGRB LeipzigTransferFýtbol
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

«Бавария» жұлдызы Леннарт Карл кумирлері және Лионель Месси туралы айттыБүгін, 11:37Абдуқодір Хусановтың «Манчестер Ситидегі» құны 50 миллион еуроға көтерілдіБүгін, 11:26Челси Марк Кукурельяға баға белгіледі: Реал Мадрид пен Барселона бәсекедеБүгін, 10:39Хави Симонс әлеуметтік желіде Савиньоның Тоттенхэмге ауысуына ишара жасадыБүгін, 10:18Джуд Беллингем Ливерпульге ауыса ма? Робби Фаулер трансфер туралы пікір білдірдіБүгін, 10:13Джанни Инфантино мен Флорентино Перес Будапештегі Чемпиондар лигасының финалында кездестіБүгін, 10:12
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Спорт жаңалықтар

"Everton" - "Manchester Siti" матчынан кейін Хусановтың рейтингі жарияланды
Орталық Азияның ең қымбат футболшыларының рейтингі жарияланды
Испаниялық басылым Husanov-ты әлем чемпионатына бармайтындар қатарына қосып қойды
Еуропалық грандтар Абдукодир Хусановқа қызығушылық танытуда
Sindarov pen Kasparov kezdesuі urpaqtar simvolyna ainaldy
«Манчестер Сити» клубы Хусановтың Канадаға қарсы ойыны туралы жазды...
Өзбекстандық балалар Варшавада әлем чемпионы атанды
Harry Kane penaltini nege soqa almadi? "Lass oiyin" äshkerelendi