Tchouameni Real Madrid киім ауыстыру бөлмесіндегі даулар туралы айтты

·74·Спорт
Tchouameni Real Madrid киім ауыстыру бөлмесіндегі даулар туралы айтты

Real Madrid жартылай қорғаушысы Aurelien Tchouameni команда ішіндегі келіспеушіліктер туралы тараған хабарларға қатысты пікір білдіріп, айыптауларды жоққа шығарды. Франция құрамасының жиынында өткен баспасөз мәслихатында футболшы БАҚ-та көптеген негізсіз ақпарат тарағанын атап өтті. Бұл туралы Goal.com хабарлайды.

Мамыр айының басында Real Madrid жаттығуы кезінде Tchouameni мен Fede Valverde арасында кикілжің туындаған болатын. Жағдай ушығып, Valverde басынан жарақат алып, ауруханаға түсті. Клубтың ресми мәлімдемесінде уругвайлық футболшы абайсызда үстелге соғылып қалғаны айтылғанымен, БАҚ мұны төбелес деп түсіндірген еді.

Киім ауыстыру бөлмесіндегі жанжал туралы хабарларды жоққа шығарған Tchouameni: «Мен оны ұрдым дегенді оқыдым. Бұл мүлдем өтірік. Real Madrid сияқты клубта әрбір оқиға үлкен шу тудырады, бірақ баспасөзде көптеген бос сөздер пайда болды. Ең бастысы, клуб не болғанын біледі», — деді.

Мәліметтерге сәйкес, клуб бұл тәртіпсіздік үшін екі футболшыны да 500 000 еуро көлемінде айыппұлға жыққан. Соған қарамастан, 26 жастағы жартылай қорғаушы Valverde екеуінің арасында ешқандай өшпенділік жоқ екенін және мақсаттары Real Madrid-пен жаңа жүлделер ұту екенін мәлімдеді.

Бұған дейін командадағы ахуалды сақтау үшін жазғы трансфер кезінде осы ойыншылардың бірі клубтан кетуі мүмкін деген қауесеттер тараған еді. Алайда Tchouameni бұл сөздерге нүкте қойып, Fede-мен қарым-қатынасы жақсы екенін және алдағы турнирлерге назар аударғанын атап өтті.

Real MadridAurelien TchouameniFede ValverdeLa LigaФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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