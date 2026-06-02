Каннаваро Канададан жеңілгеннен кейін маңызды қорытындылар жасады
Өзбекстан ұлттық құрамасы Әлем чемпионатына дайындық аясында Канадаға қарсы жолдастық кездесу өткізіп, жеңіліс тапты. Нәтиженің жанкүйерлер үшін жағымсыз болуы заңды, бірақ мұндай ойындардың басты мақсаты — тек есеп емес, команданың шынайы жағдайын көру, қателіктерді анықтау және мундиаль алдында қажетті қорытындылар шығару.
Кездесуден кейін «ақ қасқырлардың» бас бапкері Фабио Каннаваро өз ойымен бөлісті. Италиялық маман жеңілістің себептерін жасырмады, әсіресе бірінші және екінші таймдағы ойын сапасының айырмашылығына ерекше тоқталды.
Каннавароның айтуынша, кез келген кездесуде қателіктер болуы табиғи нәрсе. Бірақ мұндай қателіктерді Әлем чемпионатында емес, дәл осындай дайындық ойындарында көріп, түзеткен команда үшін тиімдірек.
«Кез келген кездесуде міндетті түрде қателіктер болады. Қателіктерді 10 күннен кейінгі ойындарда емес, дәл осындай жолдастық кездесулерде жасаған дұрыс. Футбол сонысымен қызық», — деді Каннаваро.
Бапкер бірінші таймда Өзбекстан құрамасының анағұрлым жинақы, агрессивті және белсенді ойнағанын атап өтті. Бұл кезеңде футболшылар қарсыласқа қысым жасауға, алаңда бір-біріне жақын жүруге және ойын темпін ұстап тұруға тырысқан.
Алайда екінші таймда жағдай өзгерді. Каннаваро команда допты көбірек бақылауда ұстағысы келгенін, бірақ сол процесте қарқын төмендеп кеткенін айтты. Дәл осы жағдай бірнеше қателікке себеп болды және Канада сияқты мықты қарсылас мұндай сәттерде бірден жазалайтынын көрсетті.
«Бірінші таймда командамыз жинақы және агрессивті ойнады. Екінші таймда допты көбірек бақылауда ұстағымыз келді. Бірақ қарқынды жоғалтып алдық және бірнеше қателікке жол бердік. Мұндай ойындарда қателік жасасаңыз, оның жазасын тартасыз», — деп атап өтті ол.
Каннаваро футболшыларынан дәл бірінші таймдағыдай жоғары қарқын мен қысымды бүкіл ойын бойы сақтап қалуды күткенін жасырмады. Оның айтуынша, ол Өзбекстан құрамасына келгелі бері команда жоғары қарқынмен ойнау үстінде жұмыс істеп жатыр.
Бұл өте маңызды тұс. Өйткені Азия футболындағы темп пен халықаралық деңгейдегі ойын қарқыны арасында үлкен айырмашылық бар. Әлем чемпионатында қарсыластар тезірек шешім қабылдайды, қателік аз жасайды және әрбір бос кеңістікті пайдаланады. Каннаваро да дәл осы айырмашылықты жақсы түсінетінін айтты.
«Футболшыларымнан дәл бірінші таймдағыдай қарқын күткен едім. Мен келгелі бері жоғары қарқынмен ойнау үстінде жұмыс істеп жатырмыз. Азия футболы мен халықаралық футбол арасындағы айырмашылықты жақсы білемін. Бұл оңай емес, бірақ бірінші таймда командамнан көптеген жағымды тұстарды көрдім», — деді бапкер.
Италиялық маман Канада құрамасы туралы да жылы пікір білдірді. Ол бұл команданы көптен бері бақылап келе жатқанын, Канада футболы соңғы жылдары айтарлықтай өскенін және елде футболға деген қызығушылық артқанын атап өтті.
«Мен Канада құрамасын көптен бері бақылап келемін. Ол жерде достарым көп. Соңғы үш-төрт жыл ішінде команда айтарлықтай өсті. Футбол Канадада өте танымал болды. Көптеген достарыммен сөйлестім. Бүгін де өте дарынды футболшыларды көрдім», — деді Каннаваро.
Кездесу барысында кейбір жарақаттарға қатысты алаңдаушылықтар туындады. Каннаваро жоғары қарқынды ойындарда мұндай жағдайлар болып тұратынын айтты. Сонымен бірге, әзірге күрделі мәселе жоқтығын, футболшылардың жағдайы алдағы күндері тағы да қаралатынын атап өтті.
«Жоғары қарқынмен ойнағанда жарақаттар болып тұрады. Әзірге күрделі ештеңе жоқ. Ертең және бүрсігүні көреміз», — деді ол.
Бапкер кездесудегі ең үлкен қолайсыздықтардың бірі суық ауа райы болғанын да тілге тиек етті. Соған қарамастан, стадионға көптеген жанкүйер келіп, ұлттық құрамамызды қолдағаны футболшылар үшін жағымды жағдай болды.
«Меніңше, бүгін барлығы үшін ең үлкен мәселе суық ауа райы болды. Соған қарамастан, көптеген жанкүйер стадионға келді. Мұндай қолдау астында ойнау біз үшін өте жағымды болды», — деп қосты Каннаваро.
Өзбекстан құрамасы үшін Канададағы жанкүйерлердің қолдауы ерекше маңызға ие болды. Шетелде де өзбек жалауларын, ұлттық киімдерді және отандастардың дауысын көру футболшыларға қосымша рух бергені анық. Каннаваро да стадионға келген жанкүйерлерге алғысын білдірді.
«Мұндай стадионда ойнау мүмкіндігіне ие болсаңыз, бұдан ләззат алуыңыз және бағалауыңыз керек. Бізді қолдау үшін келген жанкүйерлерге рақмет айтуымыз керек. Бүгін бұл суық ауа райында стадионға келу оңай болған жоқ», — деді бапкер.
Каннаваро Әлем чемпионатындағы қарсыластар туралы да сөз қозғады. Өзбекстан ұлттық құрамасы топтық кезеңде Португалия, Колумбия және Конго құрамаларына қарсы алаңға шығады. Бапкер бұл қарсыластардың өте мықты екенін, әсіресе Португалия мен Колумбия әлемнің ең мықты командалары қатарында тұрғанын атап өтті.
Алайда Каннаваро өз футболшыларына маңызды ойды жеткізді: Өзбекстанда жоғалтатын ештеңе жоқ. Бұл ел тарихындағы алғашқы Әлем чемпионаты және футболшылар мұндай мүмкіндіктен ләззат алуы керек.
«Португалия, Колумбия және Конго — өте мықты командалар. Олардың екеуі әлемнің ең мықты құрамалары қатарына кіреді. Олармен ойнау өте қиын болатынын білеміз. Алайда футболшыларыма да айттым: бізде жоғалтатын ештеңе жоқ. Бұл еліміз тарихындағы алғашқы Әлем чемпионаты. Сондықтан оларға тек бір нәрсені айтамын — бұдан ләззат алыңдар. Әлем чемпионатында ойнау мүмкіндігі әрқашан бұйыра бермейді», — деді Каннаваро.
Бұл сөздер ұлттық құрамамыз үшін өте маңызды психологиялық бағыт болуы мүмкін. Иә, қарсыластар мықты. Иә, қателіктер бар. Бірақ Өзбекстан алғаш рет мундиальға шығып отыр және бұл мүмкіндік футболшылар үшін өмірлеріндегі ең үлкен сахналардың біріне айналады.
Бапкер Абдуқодир Хусанов туралы да жеке пікір білдірді. Каннаваро жас қорғаушының әлеуеті өте жоғары екенін, бірақ ол әлі де өсуі және кейбір тұстарда тәжірибе жинақтауы керек екенін айтты.
«Хусанов — өте жақсы футболшы. Ол әлі де дами алады, өйткені оның әлеуеті өте зор. Кейде тым агрессивті болып кетеді, қазір болса жағдайларды жақсырақ оқуды үйренуі керек. Бірақ қорғаушы ретінде ол өте жақсы футболшы», — деді бапкер.
Бұл баға Хусанов үшін де мақтау, де ишара. Ол жоғары деңгейдегі қорғаушы ретінде танылуда, бірақ халықаралық футболда тек күш пен агрессия жеткіліксіз. Жағдайды алдын ала оқу, дұрыс позиция таңдау және қажетті сәтте салқынқанды шешім қабылдау да үлкен маңызға ие.
Канадаға қарсы жеңіліс, әрине, жағымсыз. Бірақ бұл ойын Каннаваро мен оның штабы үшін көптеген қорытынды берді. Бірінші таймдағы қарқын — жағымды сигнал. Екінші таймдағы қателіктер болса мундиаль алдында міндетті түрде түзетілуі керек тұстар.
Енді Өзбекстан құрамасы үшін басты міндет — бұл жеңілісті дұрыс қабылдау, қажетті сабақ алу және келесі ойындарда анағұрлым тұрақты әрекет ету. Әлем чемпионатында мұндай қателіктер кешірілмейді. Бірақ дәл сол үшін де жолдастық ойындар бар: құлау, үйрену және уақытында күшею үшін.
Ұлттық құрамамыз алдында тарихи мундиаль тұр. Каннаваро айтқандай, бұл мүмкіндіктен ләззат алу керек. Бірақ ләззатпен бірге тәртіп, жылдамдық және қателіктер үстінде байыпты жұмыс істеу де шарт. Өйткені үлкен сахнада әрбір деталь нәтижені шешеді.
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