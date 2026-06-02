Andoni Iraola: Sətsiz bastalığan Liverpool jäne Bayer Leverkusen nısanasına deyin

·51·Спорт
Andoni Iraola: Sətsiz bastalığan Liverpool jäne Bayer Leverkusen nısanasına deyin

Baskiyalıq bapker Bayer Leverkusen tizginin qolğa aluğa jaqın tur, alaıda Liverpool bul rette birinşi bolıp äreket etui mümkin. Nemese üş jıl işinde Andoni Iraola bapkerler naryğındağı eñ suranısqa ie esimderdiñ birine aynaldı. 2026 jıldıñ mamırında AFC Bournemouth-pen qoştasar kezinde, Iraola öziniñ tabıstı jolın äzilmen eske aldı: "Men kelgende bärı bul jigit kim dep surağan edi". Bul turalı Goal.com habarlaydı .

Iraola basqaratın "şieler" soñğı turda Manchester City-men 1:1 esebimen teñ oynıp, Arsenal komandasınıñ çempondığın qamtamasız etti. Eñ bastısı, 43 jastağı maman AFC Bournemouth tarihında jaña bet aşqan edi. Ol klubpen kelisimşartın uzartpaytının jariyalasa da, onıñ qızmetine Milan jäne Konferensiyalar ligasınıñ jeñimpazı Crystal Palace sekildi klubtar qızığuşılıq bildirude.

Germaniyanıñ kicker basılımınıñ habarına qarağanda, Bayer Leverkusen onı Xabi Alonso-nıñ ornına negizgi ümitker retinde qarastıruuda. Alaıda, Liverpool-dıñ kütpegende Arne Slot-pen qoştasuğa şeşim qabıldauı jağdaydı özgertip jiberdi. Endi "qızıldar" Iraola-nı özderiniñ bas maqsatına aynaldırdı, bul Leverkusen klubı üşin kezekti soqqı boluı mümkin.

Iraola-nıñ Angliyadı faoliyati oñay bastalğan joq edi. 2023 jılı Rayo Vallecano klubınan kelgen bapker alğaşqı toğız oyında birde-bir jeñiske jete almadi. Biraq uaqıt öte kele ol komandanı Europa ligasınıñ joldamasına alıp şıqtı. Angliya Premier League kestesinde altınşı orındı ie-lenu, 15 jıl burın törtinşi divizionda aman qalu üşin küresken klub üşin teñdesi joq nätije.

Andoni IraolaLiverpoolBayer LeverkusenAFC BournemouthPremier League
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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