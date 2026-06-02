Канададағы жеңіліс: Халықаралық басылым құрамамыздың ойынын талдады
Тарихи Әлем чемпионатына дайындық үстіндегі Өзбекстан ұлттық құрамасы Солтүстік Америка құрлығында өз күшін сынап жатыр. Фабио Каннаваро шәкірттері мундиальға дайындық жоспары аясында турнир қожайындарының бірі — Канада құрамасына қарсы Эдмонтон қаласында жолдастық кездесу өткізді. Қызықты әрі тартысты өткен ойында өкілдеріміз алаң иелеріне 0:2 есебімен есе жіберді.
Қазіргі таңда беделді спорт басылымдары алдағы мундиаль қатысушыларының физикалық және тактикалық жағдайын мұқият зерттеп жатыр. Атап айтқанда, танымал The World Inform басылымы Эдмонтондағы ойында өз деңгейін көрсете алмаған және сынға ұшыраған өзбекстандық футболшылардың тізімін жариялады.
ФИФА рейтингіндегі алшақтық үлкен (Канада 30-орында, Өзбекстан 50-орында) болғандықтан, мұхиттың арғы жағындағы футболшылар ойын барысында басымдыққа ие болып, лайықты жеңіске жетті. Қожайындар екі голды да екінші таймда соқты, ал отандастарымыз оған жауап қайтара алмады.
Басылым тарапынан ең төмен бағаланған футболшыларымыздың ойыны былайша талданды:
Абдувахид Нематов – 3,0
Канада өкілдері жекелей сайыстар мен алдау әрекеттерінде басым болғанымен, қақпамызға бағытталған дәл соққылар саны көп емес еді. Нематов екі рет сөзсіз голдан құтқарды, бірақ өз қақпасынан екі рет доп шығаруға мәжбүр болды.
Әсіресе, бірінші гол соғылған сәтте қақпашымыз жақын бұрышты жабуы керек еді, бірақ қатты соққыдан кейін доп оған тиіп, рикошетпен торға түсті. Екінші гол алыс бұрышқа дәл бағытталды. Сонымен қатар, қарсыластың офсайд салдарынан есепке алынбаған голы да дәл сол жақын бұрышқа бағытталған болатын, Абдувахид шабуыл кезінде ереженің бұзылғанын байқамай қалды.
Одилжон Хамробеков және Отабек Шукуров – 3,0
Құрамамыздың ең сенімді нүктесі саналатын жартылай қорғаныс орталығы бұл жолы күтілген деңгейде ойнай алмады. Тірек аймағында қарсыласқа өте көп бос кеңістік берілді, бұл қорғаушыларымызға түсетін қысым мен жүктемені екі есе арттырды.
Сандарға жүгінсек, Хамробеков алаңдағы 10 жекелей сайыстың 8-інде қарсыласына есе жіберді. Сондай-ақ, ол үш рет ереже бұзды және үш рет алданып қалды. Шукуров болса 11 дуэльдің 9-ында жеңілді — ол екі рет қателік жіберсе, қарсыластары оны төрт рет дриблинг арқылы артта қалдырды.
Эльдор Шомуродов – 3,0
Канаданың жалпы басымдығына қарамастан, отандастарымыз бірінші таймның өзінде есеп ашу үшін бірнеше қолайлы мүмкіндік туғызған еді. Мұндай жағдайда негізгі жауапкершілік команданың сұрмергені Эльдор Шомуродовқа жүктелуі тиіс болатын.
Тәжірибелі шабуылшымыз қарсылас қақпашысы Максим Крепомен екі рет бетпе-бет шықты:
Бірінші жағдайда: Эльдор ыңғайсыз қалыпта дәлсіз соққы жасады және доп қақпа бағанасының сол жағынан өтіп кетті.
Екінші жағдайда: Ол қақпаның оң бұрышын көздеді, бірақ канадалық кипер шеберлік танытып, допты қайтарды.
Шомуродов бірінші таймда стандартты жағдайдан кейін допты баспен қақпа бағанасының астына бағыттаған еді, бірақ мұнда да қарсылас қақпашысы допты шығарып жіберді, әрі төрешілер офсайд тіркеді. Шабуылшымыз алаңда 90 минут бойы өнер көрсетсе де, екінші таймда мүлдем көрінбеді.
Алдыда сынақ: Жеңіліс — бұл трагедия емес, қателіктермен жұмыс істеу үшін тамаша мүмкіндік. Енді Фабио Каннаваро бастаған ұлттық құрамамыз келесі маңызды жолдастық кездесуін әлем футболының грандтарының бірі — Нидерланды құрамасына қарсы өткізеді. Өкілдерімізге алдағы ойында сәттілік тілейміз!
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