Ansu Fati Monaco komandasına turaqty türde auysty

·53·Спорт
Ansu Fati Monaco komandasına turaqty türde auysty

Ansu Fati Barcelona-men qoshtasuda. Monaco kluby jaldamaly futbolshynyń transferlik quqyǵyn tolyq satyp alý babyn iske qosýdy sheshti. Bul kelisim katalondyqtarǵa jazǵy transferlik tereze aldynda qarjylyq jaǵdaidy jaqsartýǵa jáne jalaqy qoryn bosatýǵa múmkindik beredi. Bul týraly Goal.com habarlaydy .

Mundo Deportivo basylymynyń málimetinshe, Monaco Fati úshin belgilengen 11 million eýro kólemindegi satyp alý nusqasyn qoldanady. Ispaniya quramasynyń múshesi Ligue 1 ókiliniń sapynda turaqty negizde qalady. Bul transfer Barcelona akademiyasynyń túleginiń klubtaǵy uzaq jyldyq mansabyna núkte qoıady.

Bir kezderi klubtyń eń daryndy jastarynyń biri sanalǵan Fati jaraqattardyń kesirinen óz áleýetin tolyq kórsete almady. Barcelona bul transferden 11 million eýro qolma-qol aqsha alyp qana qoımaı, futbolshynyń qomaqty jalaqysynan da qutylady. Málimetterge qaraǵanda, Fatidiń ketýi klubqa aldaǵy eki maýsymda shamamen 17,2 million eýro únemdeýge múmkindik beredi.

Bul qarjylyq únemdeý Barcelona úshin óte mańyzdy, óıtkeni klub La Liga ornatqan 1:1 shyǵyn erejesine qaıta oralýǵa tyrysýda. Eger klub bul júıege qaıtsa, satylǵan futbolshylar men únemdelgen jalaqydan túsken barlyq qarajatty jańa transferlerge tolyq baǵyttaý quqyǵyna ie bolady.

BarcelonaMonacoAnsu FatiTransferlerLa Liga
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Абдуқодір Хусановтың «Манчестер Ситидегі» құны 50 миллион еуроға көтерілдіБүгін, 11:26Челси Марк Кукурельяға баға белгіледі: Реал Мадрид пен Барселона бәсекедеБүгін, 10:39Хави Симонс әлеуметтік желіде Савиньоның Тоттенхэмге ауысуына ишара жасадыБүгін, 10:18Джуд Беллингем Ливерпульге ауыса ма? Робби Фаулер трансфер туралы пікір білдірдіБүгін, 10:13Джанни Инфантино мен Флорентино Перес Будапештегі Чемпиондар лигасының финалында кездестіБүгін, 10:12«Реал Мадрид» пен Adidas жаңа маусымға арналған эксклюзивті форманы таныстырдыБүгін, 10:06
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Спорт жаңалықтар

"Everton" - "Manchester Siti" матчынан кейін Хусановтың рейтингі жарияланды
Орталық Азияның ең қымбат футболшыларының рейтингі жарияланды
Испаниялық басылым Husanov-ты әлем чемпионатына бармайтындар қатарына қосып қойды
Еуропалық грандтар Абдукодир Хусановқа қызығушылық танытуда
Sindarov pen Kasparov kezdesuі urpaqtar simvolyna ainaldy
«Манчестер Сити» клубы Хусановтың Канадаға қарсы ойыны туралы жазды...
Өзбекстандық балалар Варшавада әлем чемпионы атанды
Harry Kane penaltini nege soqa almadi? "Lass oiyin" äshkerelendi