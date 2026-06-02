Ansu Fati Monaco komandasına turaqty türde auysty
Ansu Fati Barcelona-men qoshtasuda. Monaco kluby jaldamaly futbolshynyń transferlik quqyǵyn tolyq satyp alý babyn iske qosýdy sheshti. Bul kelisim katalondyqtarǵa jazǵy transferlik tereze aldynda qarjylyq jaǵdaidy jaqsartýǵa jáne jalaqy qoryn bosatýǵa múmkindik beredi. Bul týraly Goal.com habarlaydy .
Mundo Deportivo basylymynyń málimetinshe, Monaco Fati úshin belgilengen 11 million eýro kólemindegi satyp alý nusqasyn qoldanady. Ispaniya quramasynyń múshesi Ligue 1 ókiliniń sapynda turaqty negizde qalady. Bul transfer Barcelona akademiyasynyń túleginiń klubtaǵy uzaq jyldyq mansabyna núkte qoıady.
Bir kezderi klubtyń eń daryndy jastarynyń biri sanalǵan Fati jaraqattardyń kesirinen óz áleýetin tolyq kórsete almady. Barcelona bul transferden 11 million eýro qolma-qol aqsha alyp qana qoımaı, futbolshynyń qomaqty jalaqysynan da qutylady. Málimetterge qaraǵanda, Fatidiń ketýi klubqa aldaǵy eki maýsymda shamamen 17,2 million eýro únemdeýge múmkindik beredi.
Bul qarjylyq únemdeý Barcelona úshin óte mańyzdy, óıtkeni klub La Liga ornatqan 1:1 shyǵyn erejesine qaıta oralýǵa tyrysýda. Eger klub bul júıege qaıtsa, satylǵan futbolshylar men únemdelgen jalaqydan túsken barlyq qarajatty jańa transferlerge tolyq baǵyttaý quqyǵyna ie bolady.
…