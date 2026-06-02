Cristiano Ronaldo және ӘЧ-2026: Аңызға өз мәртебесіне сай турнир қажет

·58·Спорт
Cristiano Ronaldo және ӘЧ-2026: Аңызға өз мәртебесіне сай турнир қажет

2022 жылғы 10 желтоқсан кешінде Дохадағы «Әл-Тумама» стадионында төрешінің соңғы ысқырығымен бірге Cristiano Ronaldo көз жасын тыя алмады. Португалия құрамасының ширек финалда Мароккодан күтпеген жерден жеңілуі шабуылшыны қатты күйзелткені сонша, ол жанкүйерлермен қоштасуға да шамасы келмеді. Бұл ауыр сезімді ол тек келесі күні әлеуметтік желілер арқылы жеткізді. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .

«Португалиямен бірге Әлем чемпионатында жеңіске жету мансабымдағы ең үлкен және ең асқақ арманым еді», — деп жазды ол Instagram парақшасында. — «16 жыл ішінде бес Әлем чемпионатына қатысып, ұлы футболшылармен бірге ойнадым және миллиондаған португалиялықтардың қолдауын сезіндім. Мен алаңда барымды салдым, ешқашан күрестен бас тартпадым және бұл арманнан айнымадым. Өкінішке орай, кеше бұл арман аяқталды».

Алайда, бұл әлі соңы емес еді. Қаңтар айында 41 жасқа толатынына қарамастан, Cristiano Ronaldo Португалия құрамасының ӘЧ-2026 жоспарларының орталығында қалып отыр. Оның даңққа жету жолындағы соңғы талпынысы, мүмкін, мансабындағы ең үздігі болуы мүмкін. Қатардағы турнир оның Manchester United-пен қоштасудан кейінгі ауыр кезеңіне сәйкес келіп, көптеген сынға ұшыраған болатын.

Қатарда ол Швейцарияға қарсы 1/8 финал ойынында қосалқы құрамда қалғаннан кейін команда лагерінен кетуге оқталғаны туралы қауесеттер тарады. Сол кезде оның орнына шыққан Goncalo Ramos хет-трик жасап, командасының 6:1 есебімен жеңісін қамтамасыз еткен еді. Соған қарамастан, Ronaldo өз отанына деген адалдығы ешқашан сөнбейтінін және әрқашан командалық мақсаттар үшін күресетінін баса айтады.

Енді уақыт — ең жақсы кеңесші. Cristiano Ronaldo үшін 2026 жылғы турнир тек соңғы мүмкіндік қана емес, сонымен бірге оның аңызға айналған мәртебесін әлемдік деңгейдегі ең жоғары жүлдемен бекіту үшін соңғы шайқас алаңы. Футбол әлемі оның бұл ұлы арманына жете алатынын асыға күтуде.

Cristiano RonaldoПортугалияӘлем ЧемпионатыФутболManchester United
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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