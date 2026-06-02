Bavariya kutilmagan transferdi jüzege asıruı mümkin
Myunhenning Bavariya klubi osy jazda kutilmagan transferdi jüzege asıruğa jaqın tur. Tanımal insider Fabrizio Romano bergen aqparattarğa säykes, Anthony Gordon transferi sätsiz ayaqtalğannan keyin, nemis grandı PSV komandasınıñ şabuılşısı Ismael Saibari kandidaturasına nazar audardı. Bul turalı Goal.com habarlaydı .
Habarlarğa qarağanda, Bavariya men Saibari arasında kelissözder bastalıp ketti. Marokkolıq futbolşı osy jazda Myunhen klubına qosıluğa ülken qızığuşılıq bildirude. Qazirgi tañda futbolşı PSV basşılığınıñ transferlik bağanı belgileuin kütude. Ismael Saibari üşin talasta Bavariya men qatar Galatasaray jäne Pari Sen-Jermen klubtary da bar.
Bavariya basşılığı şabuıl şeppin küşeytu üşin әмбебап futbolşı izdeude. Olar qaptal da, ortada da Harry Kane-niñ ornın basa alatın oýınşığa muqtaj. Budan burın bul rolge negizgi ümitker retinde qaralğan Anthony Gordon 80 million yevroğa Barselona sapına ötuudi quptadı.
Ismael Saibari öziniñ tehnikası, dinamikası jäne gol sezimtalığımen Bavariya sport direktorı Max Eberl-diñ nazarına ilikti. Qañtar ayınıñ soñında Chempiondar ligası toptıq kezeñi ayasında PSV men Bavariya arasındağı oýında däl Saibari myunhendikter qaqpasına gol soğıp, esepti teñestirgen edi.
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