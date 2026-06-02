Канада бас бапкері Өзбекстанды оңай берілмейтін команда деп атады
Канада ұлттық құрамасының Өзбекстанға қарсы өткізген жолдастық кездесуіндегі жеңісінен кейін команданың бас бапкері Джесси Марш ойын туралы өз пікірімен бөлісті. Америкалық маман шәкірттерінің әрекеттеріне риза екенін білдірумен қатар, Өзбекстан құрамасының қорғаныстағы сенімді ойыны мен қайсарлығын ерекше атап өтті.
Марштың айтуынша, кездесу жалпы алғанда Канада үшін пайдалы және мазмұнды өтті. Ол командасында бірқатар жақсы жеке өнер көрсетулер болғанын, футболшылардың алаңда өз міндеттерін орындауға тырысқанын және нәтижеге көңілі толатынын айтты.
«Меніңше, бұл жақсы ойын болды. Командамызда көптеген жақсы сәттер мен жеке ойын өрнектері болды. Ойыннан кейін де сол туралы сөйлестік: егер кейбір ұсақ кемшіліктерді жоя алсақ, ойынды одан да көбірек бақылауда ұстай аламыз», — деді Марш.
Канада бапкері командасы жеңіске жетсе де, ойында әлі түзелуі керек тұстар бар екенін жасырмады. Оның пікірінше, ұсақ қателіктермен жұмыс істелсе, Канада келесі кездесулерде допты одан да жақсырақ бақылап, ойын қарқынын өз қалауынша басқара алады және қарсыласқа аз мүмкіндік береді.
Сонымен қатар, Марш Өзбекстан құрамасы туралы жылы пікір білдірді. Оның айтуынша, «ақ қасқырлар» ештеңені оңайлықпен бермейтін, қорғаныста сенімді әрекет ететін және қарсыласты қиын жағдайға сала алатын команда.
«Бірақ Өзбекстан — ештеңені оңайлықпен бермейтін команда. Олар қорғаныста өте сенімді әрекет етеді. Біз екі гол соқтық, тіпті одан да көп соғуымыз мүмкін еді. Қарсы шабуылдарда өте қауіпті көріндік және көптеген футболшы жақсы ойын көрсетті», — деп атап өтті ол.
Бұл баға Өзбекстан құрамасы үшін маңызды. Нәтиже оң болмаса да, қарсылас бапкерінің командамызды құрметпен атауы және қорғаныстағы тәртіпті ерекше атап өтуі өкілдерімізде әлеует бар екенін көрсетеді. Әлем чемпионаты алдында мұндай ойындарда дәл осы тұстар — қорғаныс тәртібі, қарсы шабуылдар және қарқындылық — үлкен маңызға ие.
Марш өз футболшыларының жағдайы туралы да айтты. Оның айтуынша, Канада құрамасының мүшелері толық дайындық деңгейіне жақындап келеді. Футболшылар өздерін жақсы сезінуде, ойын қарқыны артып келеді және бұл бапкерді қуантады.
«Футболшылардың 100 пайыз дайын күйге жақындап келе жатқанын, өздерін жақсы сезінетінін және ойын қарқынын арттырып жатқанын көру жағымды. Мен нәтижеге ризамын. Бұл біз үшін жақсы бірінші ойын болды», — деді ол.
Канада үшін бұл кездесу Әлем чемпионатына дайындық жолындағы маңызды сынақ болды. Марш шәкірттері нәтижеге қол жеткізді, бірақ бапкер әлі алда үлкен жұмыстар бар екенін жақсы түсінеді. Оның пікірінше, бұл ойыннан дұрыс сабақ алып, келесі кездесуде одан да күштірек көріну қажет.
«Енді бұл кездесуден сабақ алып, келесі ойында одан да күштірек болуымыз керек. Әсіресе, бүгінгідей ауыр жағдайларда, көптеген ереже бұзушылықтар мен жарақаттан қайтып жатқан футболшылар қатысып жатқан кезде», — деді маман.
Марш кездесу өткен алаңның сапасы туралы да оң пікір білдірді. Оның атап өтуінше, алаң футболшыларға қатты күресуге, сырғанауға, доп үшін белсенді таласуға және сапалы ойын көрсетуге мүмкіндік берген.
«Алаң шын мәнінде жақсы күйде болды. Онда сырғанауға, күресуге және доп үшін қатты таласуға мүмкіндік болды. Меніңше, алаң жақсы ойнауға мүмкіндік берді», — деді ол.
Канада бапкері үшін ең маңызды тұстардың бірі команданың шоғырлануы болды. Ол мұндай ойындарда футболшылар кейде жарақаттан сақтанып, қарқындылықты төмендетіп жіберуі мүмкін екенін айтты. Бірақ бұл жолы Канада футболшылары назарды жоғалтпады және ойынға толық кірісті.
«Ең бастысы, командамыздың шоғырлануы жоғары деңгейде болды. Кейде мұндай ойындарда футболшылар жарақат алудан қорқып, қарқындылықты төмендетіп қояды. Біз болсақ, оларға қандай жағдай болмасын назарды жоғалтпау керектігін қайта-қайта айттық», — деді Марш.
Оның пікірінше, команда әр күнді тиімді пайдалануы, дамуды жалғастыруы және негізгі мақсаттардан ауытқымауы керек. Бапкер футболшылардың психологиялық жағдайын өте жоғары бағалады және дәл осы көңіл-күй жеңіске көмектескенін атап өтті.
«Біз әр күнді тиімді пайдалануымыз, алға ұмтылуымыз және мақсаттарымыздан көз жазбауымыз керек. Команда өсуде және дамуда болуы тиіс. Бүгін футболшылардың рухы шын мәнінде идеал деңгейде болды. Бұл жақсы ойын мен жақсы жеңіске көмектесті», — деді ол.
Марш жарақат алған Мойстің жағдайы туралы да мәлімет берді. Оның айтуынша, футболшы ауыр жарақат алмаған. Шабуыл ұйымдастырылып жатқан сәтте ол Дерекпен соқтығысып, соққы алған, бірақ қазіргі жағдайы алаңдатарлық емес.
«Жоқ, ауыр мәселе жоқ. Шабуылға шыққан сәтте ол Дерекпен соқтығысып, соққы алды. Ол жақсы күйде. Бұрын да осындай жағдайлар болған — соққы алады, бірақ тез қалпына келеді. Ол жақсы 30 минут ойнады. Ол қалпына келеді және одан кейін Ирландияға қарсы ойынға дайындаймыз», — деді бапкер.
Канада ұстазы жарақаттан кейін алаңға қайтқан футболшылар туралы да жылы пікір білдірді. Олардың бұл деңгейге қайтуы үшін үлкен еңбек сіңіргенін, өздеріне мүмкіндік жарата алғанын ерекше атап өтті.
Марштың айтуынша, кейбір футболшылар әлі толық қалпына келмесе де, олар алаңда өздерін жақсы сезінген. Ол тіпті сол аяқпен соққы беру жаттығулары әлі толық көлемде орындалмайтынын, бұлшықет қалпына келуі үшін уақыт беріліп жатқанын айтты. Соған қарамастан, футболшы қақпашымен жеке-дара шыққан сәтте сол аяғымен дәл соққы беріп, гол соққаны бапкерді қуантты.
«Меніңше, бұл оған 100 пайыз дайын күйге өте жақындағанын және Әлем чемпионатына дайын екенін сезінуге көмектеседі», — деді Марш.
Джонатан Осорионың басқа позицияда ойнағаны туралы сұралғанда, бапкер футболшыны өте ақылды орындаушы ретінде сипаттады. Оның айтуынша, Осорио соңғы екі жылда ойын қарқындылығын айтарлықтай арттырған және қазір өте жақсы күйде.
«Осо туралы сөз болғанда, біз оның өте ақылды футболшы екенін жақсы білеміз. Мен келгеннен бері екі жыл ішінде ол ойын қарқындылығын айтарлықтай арттырды. Қазір ол өте жақсы күйде. Жаттығуларда да өте жақсы жұмыс істеп жатыр. Әр түрлі позицияларда әрекет ете алуы оның үлкен артықшылығы болып табылады», — деді Марш.
Бапкер бүгінгі ойын шартын ескергенде, Осорионы дәл осы позицияда пайдалану дұрыс шешім болғанын атап өтті. Сондай-ақ, ол Джейден Нельсон мен басқа да бірқатар футболшылардың ойынына риза екенін білдірді.
Сұхбат соңында Марш жаңбырлы және қолайсыз ауа райына қарамастан, стадионға келген жанкүйерлерге алғысын білдірді. Ол әзіл аралас Эдмонтон тұрғындары жаман ауа райын жақсы ауа райынан да көбірек жақсы көреді деген пікірді айтты.
«Жанкүйерлер керемет болды. Бәрі ерте келді. Ұлттық құрамаға деген қолдау өте жақсы деңгейде. Біз алға қарай қозғала беретін болсақ, бұл қызығушылық одан да артады. Келесі бірнеше апта ішінде жанкүйерлер одан да рухтансын деп алаңда қызықты футбол көрсете алғанымызға қуаныштымын», — деді Канада құрамасының бас бапкері.
Канада үшін Өзбекстанға қарсы жеңіс Әлем чемпионаты алдында жақсы сигнал болды. Марш командасы нәтижеге қол жеткізді, бірқатар футболшы өздерін көрсетті және жанкүйерлерге жағымды ойын сыйлады. Өзбекстан болса, жеңіліске қарамастан, қарсылас бапкері тарапынан қайсар, қорғаныста сенімді және оңай берілмейтін команда ретінде атап өтілді.
Мұндай кездесулер мундиаль алдында әр екі команда үшін де маңызды сабақ береді. Канада өз күшін тағы бір рет сынап көрді, Өзбекстан болса халықаралық қарқындағы ойындарда қай тұстармен көбірек жұмыс істеу керек екенін көрді. Үлкен сахнаға дейін уақыт аз, демек әр қорытынды алтынға тең.
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