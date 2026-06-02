Real Madrid Denzel Dumfries transferi boýynşa Inter-men kelissözderdi bastady

·74·Спорт
Real Madrid Denzel Dumfries transferi boýynşa Inter-men kelissözderdi bastady

Madridtik Real Madrid kluby qorğanys syzyğyn küşeytu maqsatynda Inter qanaty qorğauşysy Denzel Dumfrieske degen qyzyğuşylyğyn jandandyryp jatyr. Niderlandyia quramasynyń müşesiniń kelisimshartyndağı 25 million evro kölemindegi tölem ony Ispaniia giganty üşin negizgi nysanğa aynaldyrdy. Bul turaly Goal.com habarlaydy .

Santyago Bernabeuda prezidenttik saylau jaqyndap qalğanyna qaramastan, klub quramy jańartu josparyn jalğastyrua bel buu. Dani Carvajal ketken soń, oń qanaty qorğanys Real Madrid üşin basym mindetke aynaldy. Qazirgi tańda bul pozitsiyada Trent Alexander-Arnold oynap jürse de, klub basşylyğy básekeni küşeytu niyetinde.

Tanymal insayder Gianluca Di Marzio habarlauynşa, Real Madrid futbolşynyń transfer mümkindikterin zertteu üşin bastapqy baylanystardy ornatqan. 30 jastağı Dumfries Inter sapynda turaqty oyin körsetip jürse de, Italiia chempondary tiimdi usynys tüsse, ony satuğa dayyn.

Inter basşylyğy da Dumfrieske orynbasar izdeudi bastap ketti. Milandyqtar Atalanta qorğauşysy Palestrany negizgi ümitker retinde köredi. Jas talanttyń Kalyari sapyndağı ijaradan keyingi oyyny Inter skauttarynda ülken áser qaldyrğan.

Dumfries-tiń 25 million evrolyq tölemi Real Madrid üşin öte tiimdi nusqa bolyp tabylady. Bul jağday klubqa Inter-men uzaq kelissözderden auylauğa mümkindik beredi. Sonday-aq, niderlandyia qorğauşysy Pedro Porro jäne Ivan Fresneda sekildi balamalarğa qarağanda arzanyraq jäne tájiribelirek nusqa retinde bağalanuda.

Real MadridInterDenzel DumfriesTransferFutbol
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Абдуқодір Хусановтың «Манчестер Ситидегі» құны 50 миллион еуроға көтерілдіБүгін, 11:26Челси Марк Кукурельяға баға белгіледі: Реал Мадрид пен Барселона бәсекедеБүгін, 10:39Хави Симонс әлеуметтік желіде Савиньоның Тоттенхэмге ауысуына ишара жасадыБүгін, 10:18Джуд Беллингем Ливерпульге ауыса ма? Робби Фаулер трансфер туралы пікір білдірдіБүгін, 10:13Джанни Инфантино мен Флорентино Перес Будапештегі Чемпиондар лигасының финалында кездестіБүгін, 10:12«Реал Мадрид» пен Adidas жаңа маусымға арналған эксклюзивті форманы таныстырдыБүгін, 10:06
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Спорт жаңалықтар

"Everton" - "Manchester Siti" матчынан кейін Хусановтың рейтингі жарияланды
Орталық Азияның ең қымбат футболшыларының рейтингі жарияланды
Испаниялық басылым Husanov-ты әлем чемпионатына бармайтындар қатарына қосып қойды
Еуропалық грандтар Абдукодир Хусановқа қызығушылық танытуда
Sindarov pen Kasparov kezdesuі urpaqtar simvolyna ainaldy
«Манчестер Сити» клубы Хусановтың Канадаға қарсы ойыны туралы жазды...
Өзбекстандық балалар Варшавада әлем чемпионы атанды
Harry Kane penaltini nege soqa almadi? "Lass oiyin" äshkerelendi