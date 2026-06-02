Real Madrid Denzel Dumfries transferi boýynşa Inter-men kelissözderdi bastady
Madridtik Real Madrid kluby qorğanys syzyğyn küşeytu maqsatynda Inter qanaty qorğauşysy Denzel Dumfrieske degen qyzyğuşylyğyn jandandyryp jatyr. Niderlandyia quramasynyń müşesiniń kelisimshartyndağı 25 million evro kölemindegi tölem ony Ispaniia giganty üşin negizgi nysanğa aynaldyrdy. Bul turaly Goal.com habarlaydy .
Santyago Bernabeuda prezidenttik saylau jaqyndap qalğanyna qaramastan, klub quramy jańartu josparyn jalğastyrua bel buu. Dani Carvajal ketken soń, oń qanaty qorğanys Real Madrid üşin basym mindetke aynaldy. Qazirgi tańda bul pozitsiyada Trent Alexander-Arnold oynap jürse de, klub basşylyğy básekeni küşeytu niyetinde.
Tanymal insayder Gianluca Di Marzio habarlauynşa, Real Madrid futbolşynyń transfer mümkindikterin zertteu üşin bastapqy baylanystardy ornatqan. 30 jastağı Dumfries Inter sapynda turaqty oyin körsetip jürse de, Italiia chempondary tiimdi usynys tüsse, ony satuğa dayyn.
Inter basşylyğy da Dumfrieske orynbasar izdeudi bastap ketti. Milandyqtar Atalanta qorğauşysy Palestrany negizgi ümitker retinde köredi. Jas talanttyń Kalyari sapyndağı ijaradan keyingi oyyny Inter skauttarynda ülken áser qaldyrğan.
Dumfries-tiń 25 million evrolyq tölemi Real Madrid üşin öte tiimdi nusqa bolyp tabylady. Bul jağday klubqa Inter-men uzaq kelissözderden auylauğa mümkindik beredi. Sonday-aq, niderlandyia qorğauşysy Pedro Porro jäne Ivan Fresneda sekildi balamalarğa qarağanda arzanyraq jäne tájiribelirek nusqa retinde bağalanuda.
…