Канадаға қарсы ойында Хусанов ең жоғары балл алды: басқа ойыншылардың жағдайы қалай?
Өзбекстан ұлттық құрамасы Әлем чемпионатына дайындық аясында Канадаға қарсы жолдастық кездесу өткізді. Ойын біздің команда үшін күткендей оңай болмады және нәтижесінде Канада құрамасы 2:0 есебімен жеңіске жетті.
Жеңіліс әрқашан жағымсыз, әсіресе Әлем чемпионаты алдында жанкүйерлер командадан сенімді ойын күтіп тұрғанда. Алайда мұндай жолдастық кездесулердің басты мақсаты тек нәтиже емес. Осы ойындар арқылы бапкерлер штабы команданың шынайы жағдайын көреді, футболшылардың дайындығын бағалайды және қай тұстарда жұмыс істеу керектігін анықтайды.
Канадаға қарсы ойыннан кейін «Sofascore» порталы кездесуге қатысушылардың бағаларын жариялады. Оған сәйкес, Өзбекстан ұлттық құрамасы сапында ең жоғары бағаны Abduqodir Husanov алды. Қорғаушы 7,1 баллмен біздің құрамдағы ең үздік футболшы деп танылды.
Бұл баға Husanov-тың алаңдағы белсенділігін, жекпе-жектердегі табандылығын және қорғаныстағы сенімді әрекеттерін көрсетеді. Канада сияқты физикалық тұрғыдан мықты, жылдам және жоғары қарқынмен ойнайтын қарсыласқа қарсы қорғаушыларға үлкен қысым түседі. Осындай жағдайда Husanov-тың ең жоғары баға алуы ерекше назар аударуға тұрарлық.
Abduqodir Husanov соңғы уақытта өзбек футболында ең көп талқыланатын футболшылардың біріне айналды. Оның жоғары деңгейдегі ойыны, мықты физикалық дайындығы және ірі қарсыластарға қарсы сабырлылығы құрамамыз үшін маңызды фактор болып табылады. Әрине, әлі де түзелетін тұстар бар, бірақ оның әлеуетінің өте зор екені тағы бір мәрте көрінді.
Қақпашы Abduvohid Ne’matov та жақсы бағаға ие болды. Ол 7,0 балл алды. Есеп 0:2 болғанына қарамастан, қақпашының жоғары бағалануы Канада шабуылдары кезінде оның бірнеше рет команданы құтқарғанын білдіреді. Мұндай ойындарда қақпашыға түсетін жүк ауыр болады, Ne’matov болса өз мүмкіндігінше сенімді әрекет етті.
Abdulla Abdullayev 6,8 баллмен құрамамыздың салыстырмалы түрде жоғары бағаланған футболшыларының бірі болды. Eldor Shomurodov болса 6,6 баллға лайық деп танылды. Шабуыл шебінде мүмкіндіктер аз болған ойындарда форвардтар үшін жоғары балл алу қиын. Себебі оларға доп жетіп, командалық шабуылдар дұрыс ұйымдастырылып, қарсылас айып алаңында жеткілікті мүмкіндіктер жасалуы керек.
Oston O‘runov 6,5 балл алды. Оның әрекеттерінде белсенділік байқалғанымен, Канада қорғанысы мен ойын қарқыны оның толық ашылуына мүмкіндік бермеді. Azizbek G‘aniyev, Odil Hamrobekov, Farrux Sayfiyev және Rustam Ashurmatov 6,3 баллдан алды. Бұл футболшылар команда ойынында тер төкті, бірақ жалпы нәтиже мен екінші таймдағы қателіктер бағаларға әсер етті.
Sherzod Nasrullayev 6,1 балл алса, Otabek Shukurov 5,9 баллмен ең төменгі бағалардың біріне ие болды. Мұндай бағалар футболшылар үшін сын емес, талдау жасау үшін сигнал болуы керек. Әлем чемпионаты алдында әрбір бөлшек маңызды. Кішкентай қателік те ірі турнирде ауыр жазалануы мүмкін.
Өзбекстан құрамасы футболшыларының бағалары:
Abduqodir Husanov — 7,1
Abduvohid Ne’matov — 7,0
Abdulla Abdullayev — 6,8
Eldor Shomurodov — 6,6
Oston O‘runov — 6,5
Azizbek G‘aniyev — 6,3
Odil Hamrobekov — 6,3
Farrux Sayfiyev — 6,3
Rustam Ashurmatov — 6,3
Sherzod Nasrullayev — 6,1
Otabek Shukurov — 5,9
Канадаға қарсы жеңілістен кейінгі басты қорытынды: команда халықаралық қарқынға, жоғары интенсивтілікке және қарсылас қысымына жақсырақ дайындалуы керек. Бірінші таймдағы жақсы әрекеттер үміт сыйлағанымен, кейінгі кезеңдердегі қателіктер үстінде байыппен жұмыс істеу қажеттігін көрсетті.
Әлем чемпионатында Өзбекстанды Португалия, Колумбия және Конго ДР сияқты мықты қарсыластар күтіп тұр. Бұл командаларға қарсы әрбір эпизодта зейін, жылдамдық және сабырлылық талап етіледі. Осы тұрғыдан Канадамен болған ойын командамыз үшін пайдалы сабақ болды.
Husanov-тың ең жоғары баға алуы — ерекше оң сигнал. Құрамамыздың қорғаныс орталығында үлкен әлеуетке ие футболшы бар екенін тағы бір мәрте көрдік. Ендігі басты міндет — бүкіл команда ретінде тұрақтылықты арттыру, қателіктерді азайту және Әлем чемпионатына дейін қажетті деңгейге жету.
Жеңіліс ауыр, бірақ уақытында алынған сабақ кейде үлкен жеңістерге жол ашады. Ең бастысы, бұл қорытындылар қағаз бетінде қалмай, алаңда өз жауабын табуы керек.
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