Arsenal Morgan Rogers-ke qızıǵwşılıq bildirwde, biraq negizgi maqsat — Julian Alvarez

·48·Спорт
Arsenal Morgan Rogers-ke qızıǵwşılıq bildirwde, biraq negizgi maqsat — Julian Alvarez

Angliya Premer-ligasındağı tabıstı mausımnan keyin, Arsenal bolajaqqa jospar qura bastadı. Komandanıñ negizgi transferlik maqsatlarınıñ biri retinde Aston Villa şabuılşısı Morgan Rogers atalwda. 23 jastağı futbolşınıñ әмbebaplığı, atap aytqanda, sol qanatta jäne şabuıldıñ är türli nüktelerinde oynay alwı Mikel Arteta üşin mañızdı basımdıq retinde qarastırılwda. Mälimetterge säykes, futbolşınıñ özi de jazda Emirates stadionına köşwge dayın. Bul turalı Goal.com xabar beredi.

Rogersqa degen qızıǵwşılıqqa qaramastan, Atlético Madrid juldızı Julian Alvarez äli de "topşılar" üşin armandaǵı transfer bolıp qalwda. Biraq, argentinalıq şabuılşı üşin küreste Barcelona da bar jäne onıñ transferlik qunı 120 million funt sterlingnen asadı dep kütilwde. Bul London klubınan ülken qarjılıq resurstardı talap etedi.

Arsenal ötken mausımda transferler üşin şamamen 250 million funt jumsaǵanın esepke ala otırıp, aǵımdaǵı terezede byudjetti saqtıqpen basqaruı kerek. Jaña satıp alwlardı jüzege asırw üşin birqatar futbolşılar satılımǵa qoyıluı mümkin. Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli jäne Leandro Trossard siyaqtı oyınşılardıñ bolajaǵı kümän astında tur. Sonday-aq, klub akademiyasınıñ tärbienwşisi Ethan Nwaneri de qarjılıq payda keltirw üşin satıluı mümkin ekeni aytılwda.

Quramdı jañartw üderisi tek şabuıl şeñberimen şektelmeydi. Ben White, Fabio Vieira jäne Reiss Nelson siyaqtı futbolşılar da komandanı tastap ketwi mümkin tizimge engizilgen. Qorǵawşı Jakub Kiwior bolsa Porto klubına köşwdi ayaqtadı. Sol bir mezgilde, klub uzaq merzimdik perspektivanı közdep, Eli Junior Kroupi jäne Jeremy Monga siyaqtı talanttı jastardı da baqılap otır.

ArsenalTransferlerJulian AlvarezMorgan RogersAngliya Premer-ligası
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

«Бавария» жұлдызы Леннарт Карл кумирлері және Лионель Месси туралы айттыБүгін, 11:37Абдуқодір Хусановтың «Манчестер Ситидегі» құны 50 миллион еуроға көтерілдіБүгін, 11:26Челси Марк Кукурельяға баға белгіледі: Реал Мадрид пен Барселона бәсекедеБүгін, 10:39Хави Симонс әлеуметтік желіде Савиньоның Тоттенхэмге ауысуына ишара жасадыБүгін, 10:18Джуд Беллингем Ливерпульге ауыса ма? Робби Фаулер трансфер туралы пікір білдірдіБүгін, 10:13Джанни Инфантино мен Флорентино Перес Будапештегі Чемпиондар лигасының финалында кездестіБүгін, 10:12
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Спорт жаңалықтар

"Everton" - "Manchester Siti" матчынан кейін Хусановтың рейтингі жарияланды
Орталық Азияның ең қымбат футболшыларының рейтингі жарияланды
Испаниялық басылым Husanov-ты әлем чемпионатына бармайтындар қатарына қосып қойды
Еуропалық грандтар Абдукодир Хусановқа қызығушылық танытуда
Sindarov pen Kasparov kezdesuі urpaqtar simvolyna ainaldy
«Манчестер Сити» клубы Хусановтың Канадаға қарсы ойыны туралы жазды...
Өзбекстандық балалар Варшавада әлем чемпионы атанды
Harry Kane penaltini nege soqa almadi? "Lass oiyin" äshkerelendi