Arsenal Morgan Rogers-ke qızıǵwşılıq bildirwde, biraq negizgi maqsat — Julian Alvarez

Angliya Premer-ligasındağı tabıstı mausımnan keyin, Arsenal bolajaqqa jospar qura bastadı. Komandanıñ negizgi transferlik maqsatlarınıñ biri retinde Aston Villa şabuılşısı Morgan Rogers atalwda. 23 jastağı futbolşınıñ әмbebaplığı, atap aytqanda, sol qanatta jäne şabuıldıñ är türli nüktelerinde oynay alwı Mikel Arteta üşin mañızdı basımdıq retinde qarastırılwda. Mälimetterge säykes, futbolşınıñ özi de jazda Emirates stadionına köşwge dayın. Bul turalı Goal.com xabar beredi.

Rogersqa degen qızıǵwşılıqqa qaramastan, Atlético Madrid juldızı Julian Alvarez äli de "topşılar" üşin armandaǵı transfer bolıp qalwda. Biraq, argentinalıq şabuılşı üşin küreste Barcelona da bar jäne onıñ transferlik qunı 120 million funt sterlingnen asadı dep kütilwde. Bul London klubınan ülken qarjılıq resurstardı talap etedi.

Arsenal ötken mausımda transferler üşin şamamen 250 million funt jumsaǵanın esepke ala otırıp, aǵımdaǵı terezede byudjetti saqtıqpen basqaruı kerek. Jaña satıp alwlardı jüzege asırw üşin birqatar futbolşılar satılımǵa qoyıluı mümkin. Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli jäne Leandro Trossard siyaqtı oyınşılardıñ bolajaǵı kümän astında tur. Sonday-aq, klub akademiyasınıñ tärbienwşisi Ethan Nwaneri de qarjılıq payda keltirw üşin satıluı mümkin ekeni aytılwda.

Quramdı jañartw üderisi tek şabuıl şeñberimen şektelmeydi. Ben White, Fabio Vieira jäne Reiss Nelson siyaqtı futbolşılar da komandanı tastap ketwi mümkin tizimge engizilgen. Qorǵawşı Jakub Kiwior bolsa Porto klubına köşwdi ayaqtadı. Sol bir mezgilde, klub uzaq merzimdik perspektivanı közdep, Eli Junior Kroupi jäne Jeremy Monga siyaqtı talanttı jastardı da baqılap otır.