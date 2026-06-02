Liverpool Alisson-ды сатылмайтын ойыншы деп жариялады
Liverpool бас бапкер Arne Slot қызметінен кеткеннен кейін туындаған белгісіздікке қарамастан, қақпашы Alisson-ды осы жазғы трансферлік терезеде командада сақтап қалуға шешім қабылдады. Бразилиялық қақпашы А Сериясының алыбы Juventus-тың назарында болған еді, алайда мерсисайдтық клуб өздерінің негізгі қақпашысын жібергісі келмейді. Бұл туралы Goal.com хабарлайды.
Трансферлер бойынша сарапшы Fabrizio Romano-ның мәліметінше, клуб басшылығындағы өзгерістер Alisson-ның мәртебесіне әсер етпейді. 33 жастағы қақпашының Италияға қайта оралатыны туралы қауесеттер көбейгенімен, Liverpool басшылығы оны сату ниеті жоқ екенін және келісімшарты 2027 жылға дейін жарамды екенін баса айтуда.
Juventus Alisson-ға ұзақ мерзімді келісімшарт ұсынғаны және La Gazzetta dello Sport басылымы жеке келісімдер туралы жазғанына қарамастан, клубтар арасында ешқандай ресми келісімге қол жеткізілмеді. Alisson өткен маусымда Англия Премьер-лигасы аясында 26 ойынға қатысып, 8 кездесуде өз қақпасының тазалығын сақтап қалды.
Қазіргі таңда бразилиялық қақпашы бар назарын ұлттық құрама сапындағы ойындарға аударған. Ал Liverpool жаңа бапкер тағайындау және құрамды күшейту барысында Alisson-ды команданың негізгі тіректерінің бірі ретінде көруді жалғастыруда. Клуб басшылары оның тәжірибесі келесі маусымда Чемпиондар лигасына жолдама алу жолындағы күресте өте маңызды деп санайды.
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