Mason Greenwood келесі маусымда Чемпиондар лигасында ойнауы мүмкін

·45·Спорт
Mason Greenwood келесі маусымда Чемпиондар лигасында ойнауы мүмкін

Mason Greenwood Еуропаның ең беделді клубтық турниріне күтпеген жерден оралуы мүмкін. Түркияның «Fenerbahçe» клубының президенттігіне таласып жатқан екі үміткер де бұрынғы Manchester United шабуылшысының трансферін басты мақсат етіп қойды. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .

24 жастағы футболшы қазіргі таңда Францияның «Olympique de Marseille» клубының намысын қорғап жүр, алайда оның жазда Түркияға ауысу ықтималдығы жоғары бағалануда. BBC хабарлауынша, «Fenerbahçe»-нің қазіргі президенті Hakan Safi мен бұрынғы басшы Aziz Yıldırım жексенбіде өтетін сайлауда жеңіске жету үшін Greenwood трансферін уәде етуде.

Mason Greenwood өткен маусымда Ligue 1 аясында 16 гол соғып, сұрмергендер көшінде екінші орын алды. Соған қарамастан, «Olympique de Marseille» спорт директоры Grégory Lorenzi клубтың ойыншы бойынша ұсыныстарды қарастыруға дайын екенін растады. Егер бұл трансфер жүзеге асса, Manchester United келісімшарттағы арнайы тармаққа сәйкес сатылымнан қомақты үлес алады.

«Fenerbahçe» өткен маусымда Түркия Суперлигасында екінші орын алып, Чемпиондар лигасының іріктеу кезеңіне жолдама алды. Ал «Olympique de Marseille» бесінші орынмен шектеліп, келесі маусымда Еуропа лигасында өнер көрсетеді. Сол себепті, Greenwood үшін Стамбул клубының нұсқасы мансабын жоғары деңгейде жалғастыру үшін тамаша мүмкіндік.

Mason GreenwoodFenerbahçeЧемпиондар ЛигасыТрансферФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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