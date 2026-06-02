Lamine Yamal Әлем чемпионатында 19-нөмірмен өнер көрсетеді

·44·Спорт
Lamine Yamal Әлем чемпионатында 19-нөмірмен өнер көрсетеді

Испания құрамасы алдағы Әлем чемпионаты үшін ойыншылардың ресми нөмірлерін жариялады. Barcelona сапындағы жарқын ойынымен танылған жас жұлдыз Lamine Yamal өзінің алғашқы ірі турнирінде 19-нөмірлі жейдемен алаңға шығатын болды. Бұл туралы Goal.com хабарлайды.

Нөмірлерді бөлудегі ең күтпеген шешім жартылай қорғаушы Gavi-ге қатысты болды. Әдетте орталық шабуылшыларға тиесілі символдық 9-нөмір осы талантты жартылай қорғаушыға берілді. Бұған дейін бұл нөмірмен Fernando Torres пен Alvaro Morata сияқты сұрмергендер өнер көрсеткен еді. Бұл жағдай жанкүйерлер мен сарапшылар арасында қызу талқы тудырды.

Сондай-ақ, Dani Olmo беделді 10-нөмірді иеленсе, Nico Williams 17, ал Mikel Oyarzabal 21-нөмірді таңдады. Қақпашылар арасында David Raya 1-нөмірді, Unai Simon 23-нөмірді алды. Испания құрамасының дәстүрлі 1-11 нөмірлер жүйесінен бас тартуы әлеуметтік желілерде түрлі пікірталас тудырды.

Бас бапкер Luis de la Fuente турнир алдында өз командасының мүмкіндігін жоғары бағалады. «Біз фавориттер қатарында болсақ та, сақтықты ұмытпауымыз керек. Аяғымыз жерде болуы тиіс. Біз Англия немесе Франция сияқты чемпиондыққа басты үміткерлердің біріміз», — деп атап өтті бапкер.

ИспанияLamine YamalGaviӘлем чемпионатыФутбол
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

«Бавария» жұлдызы Леннарт Карл кумирлері және Лионель Месси туралы айттыБүгін, 11:37Абдуқодір Хусановтың «Манчестер Ситидегі» құны 50 миллион еуроға көтерілдіБүгін, 11:26Челси Марк Кукурельяға баға белгіледі: Реал Мадрид пен Барселона бәсекедеБүгін, 10:39Хави Симонс әлеуметтік желіде Савиньоның Тоттенхэмге ауысуына ишара жасадыБүгін, 10:18Джуд Беллингем Ливерпульге ауыса ма? Робби Фаулер трансфер туралы пікір білдірдіБүгін, 10:13Джанни Инфантино мен Флорентино Перес Будапештегі Чемпиондар лигасының финалында кездестіБүгін, 10:12
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Спорт жаңалықтар

"Everton" - "Manchester Siti" матчынан кейін Хусановтың рейтингі жарияланды
Орталық Азияның ең қымбат футболшыларының рейтингі жарияланды
Испаниялық басылым Husanov-ты әлем чемпионатына бармайтындар қатарына қосып қойды
Еуропалық грандтар Абдукодир Хусановқа қызығушылық танытуда
Sindarov pen Kasparov kezdesuі urpaqtar simvolyna ainaldy
«Манчестер Сити» клубы Хусановтың Канадаға қарсы ойыны туралы жазды...
Өзбекстандық балалар Варшавада әлем чемпионы атанды
Harry Kane penaltini nege soqa almadi? "Lass oiyin" äshkerelendi