Lamine Yamal Әлем чемпионатында 19-нөмірмен өнер көрсетеді
Испания құрамасы алдағы Әлем чемпионаты үшін ойыншылардың ресми нөмірлерін жариялады. Barcelona сапындағы жарқын ойынымен танылған жас жұлдыз Lamine Yamal өзінің алғашқы ірі турнирінде 19-нөмірлі жейдемен алаңға шығатын болды. Бұл туралы Goal.com хабарлайды.
Нөмірлерді бөлудегі ең күтпеген шешім жартылай қорғаушы Gavi-ге қатысты болды. Әдетте орталық шабуылшыларға тиесілі символдық 9-нөмір осы талантты жартылай қорғаушыға берілді. Бұған дейін бұл нөмірмен Fernando Torres пен Alvaro Morata сияқты сұрмергендер өнер көрсеткен еді. Бұл жағдай жанкүйерлер мен сарапшылар арасында қызу талқы тудырды.
Сондай-ақ, Dani Olmo беделді 10-нөмірді иеленсе, Nico Williams 17, ал Mikel Oyarzabal 21-нөмірді таңдады. Қақпашылар арасында David Raya 1-нөмірді, Unai Simon 23-нөмірді алды. Испания құрамасының дәстүрлі 1-11 нөмірлер жүйесінен бас тартуы әлеуметтік желілерде түрлі пікірталас тудырды.
Бас бапкер Luis de la Fuente турнир алдында өз командасының мүмкіндігін жоғары бағалады. «Біз фавориттер қатарында болсақ та, сақтықты ұмытпауымыз керек. Аяғымыз жерде болуы тиіс. Біз Англия немесе Франция сияқты чемпиондыққа басты үміткерлердің біріміз», — деп атап өтті бапкер.
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