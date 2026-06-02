Өзбекстан құрамасының ӘЧ-2026 үшін соңғы құрамы белгілі болды

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Өзбекстан құрамасының ӘЧ-2026 үшін соңғы құрамы белгілі болды

Бүкіл өзбек футбол қауымдастығы жылдар бойы асыға күткен тарихи сәттер жақындап келеді! Бүгін, 2 маусымда Халықаралық футбол федерациясы (FIFA) Әлем чемпионатына қатысатын ұлттық құрамалардың соңғы тізімін ресми түрде жариялайды.

Өзбекстан футбол қауымдастығы (UFA) кеше, 1 маусымда мундиальда еліміздің намысын қорғайтын 26 футболшыдан тұратын негізгі құрамды FIFA ұйымына тапсырып үлгерген еді. Танымал «Wikipedia» ашық энциклопедиялық порталы болса, біздің өкілдеріміздің осы тарихи дода үшін таңдалған соңғы тізімін мерзімінен бұрын жария етіп қойды.

Құрамнан тыс қалған өкінішті төрттік

Бас бапкер Фабио Каннавароның алғашқы кеңейтілген 30-дық тізіміне еніп, мұхиттың арғы жағына — АҚШ-қа аттанған, бірақ соңғы 26 бақытты футболшы қатарына кіре алмай қалған 4 отандасымыздың есімдері белгілі болды. Отанға қайтуға мәжбүр болған бұл футболшылар: шабуылшы Sherzod Temirov және жартылай қорғаушылар Jasur Jaloliddinov, Ruslanbek Jiyanov пен Umarali Rahmonaliyev.

Төменде Әлем чемпионатының жасыл алаңдарында еліміздің абыройын асқақтату үшін шығатын 26 өзбек жігітінің толық тізімімен таныса аласыз:

Ұлттық құрамамыздың ресми тізімі:

Қақпашылар:

  • O‘tkir Yusupov («Navbahor»)

  • Botirali Ergashev («Neftchi»)

  • Abduvohid Ne’matov («Nasaf»)

Қорғаушылар:

  • Avazbek O‘lmasaliyev (OKMK)

  • Jahongir O‘rozov («Dinamo»)

  • Rustam Ashurmatov («Istiqlol», Иран)

  • Umar Eshmurodov («Nasaf»)

  • Abduqodir Husanov («Manchester Siti», Англия)

  • Abdulla Abdullayev («Dibba», БАӘ)

  • Farruh Sayfiyev («Neftchi»)

  • Hojiakbar Alijonov («Paxtakor»)

  • Sherzod Nasrullayev («Paxtakor»)

  • Behruz Karimov («Surxon»)

Жартылай қорғаушылар:

  • Sherzod Esanov («Buxoro»)

  • Odil Hamrobekov («Traktor», Иран)

  • Akmal Mozgovoy («Paxtakor»)

  • Otabek Shukurov («Baniyas», БАӘ)

  • Jamshid Iskanderov («Neftchi»)

  • Aziz G‘aniyev («Al Batayeh», БАӘ)

Шабуылшылар:

  • Abbos Fayzullayev («Istanbul Bashakshehir», Түркия)

  • Jaloliddin Masharipov («Istiqlol», Иран)

  • Doston Hamdamov («Paxtakor»)

  • Oston O‘runov («Persepolis», Иран)

  • Aziz Amonov («Dinamo»)

  • Igor Sergeyev («Persepolis», Иран)

  • Eldor Shomurodov («Istanbul Bashakshehir», Түркия)

Жанкүйерлер үндеуі: Фабио Каннаваро бастаған «Ақ қасқырларға» тарихымыздағы алғашқы Әлем чемпионатында үлкен табыс пен тарихи жеңістер тілейміз. Алға, Өзбекстан!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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