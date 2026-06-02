Bavariya şabuyl şezigin kutilmegen transfermen küşeytp almaqşı

·68·Спорт
Bavariya şabuyl şezigin kutilmegen transfermen küşeytp almaqşı

Myunxendik Bavariya jazğı transfer terezesinde kutilmegen qadam jasauı mümkin. Tanımal insayder Fabrizio Romano bergen aqparatqa säykes, Anthony Gordon transferi jüzege aspağan soñ, nemis grandı öz nazarın PSV Eindhoven şabuılşısı Ismael Saibarige audardı. Bul turalı Goal.com habarlaydı .

Bavariya men Saibari arasında kelissözder bastalğanı mälim boldı. Marokkolıq futbolşı osı jazda Myunxen klubına auısuğa dayın ekenin bildirdi. Qazirgi tañda futbolşı PSV basşılığı belgileytin transferlik bağanı kütude. Ismael Saibari üşin talasta Bavariya men qatar Galatasaray jäne Pari Sen-Jermen klubtarı da qızığuşılıq tınıtuda.

Gollandiyalıq Eindhovens Dagblad basılımı rastalğanday, PSV öz kösşisin arzan bağa jibergisi kelmeydi. Klub futbolşı üşin 60 million yevrodan astam qarajat talap etui mümkin. Bul soñma Bavariya üşin kedergi bolmauı ıqtimal, sebebi klub burınraq Anthony Gordon üşin de däl osınşama qarajat bölgen bolatın.

Sonday-aq, Bavariya quramında jalğa oynağan Joao Palhinha transferi arqılı qosımşa qarajat tabudı josparlap otır. Habarlarğa qarağanda, Tottenxem jartılay qorğauşını 30 million yevroğa satıp alu quqığın paydalanbaqşı. Bul myunxendikterge jaña transferler üşin byudjet qalıptastıruğa kömektesedi.

Bavariya basşılığı kelesi mausım üşin ämbebap şabuılşı izdeude. Klubqa qaptal men ortada Harry Kane-nin ornın basa alatın futbolşı qajet. Ismael Saibari däl osınday talaptarğa jauap beretin ümitker retinde qarastırıluda.

BavariyaPSVTransferlerIsmael SaibariFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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