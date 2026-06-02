Real Madrid pen Vinicius Junior arasyndaghy jaghday ushyghyp barady
Real Madrid juldyzy Vinicius Junior-dyng bolashaghy turaly belgisizdik Álem chempionaty jaqyndaghan sayyn kýsheyip barady. Ispaniyalyq As basylymynyng habarlauynsha, futbolshynyng kelisimsharty ayaqtaluyyna az uaqyt qalghanyna qaramastan, AQSh, Meksika jәne Kanadada ótetin turnir bastalghangha deyin kelissózderde ilgerileu kýtilmeydi. 2027 jylgha deyingi qazirgi kelisimshartty úzartu boyynsha dialog ótken jylghy Klubtar arasyndaghy әlem chempionaty-nan beri toqtap qaldy. Bul turaly Goal.com habarlaydy.
Aldaghy mundial futbolshynyng naryqtyq qunyna tikeley әser etedi jәne bul Real Madrid basshylyghynyng josparyn ózgertip jiberui mýmkin. Eger 23 jastaghy shabuylshy Braziliya quramasy sapynda jarqyrap oynasa, onyng jalaqy talaptary odan sayyn artady. Basqa klubtar kelisimshart merzimining az qalghanyn paydalanyp, ony salystyrmaly týrde arzan baghagha satyp alugha tyrysuy mýmkin. Bul jaghday Vinicius Junior-gha Madrid klubymen jana kelisimshart boyynsha sauda-sattyqta basymdyq beredi.
Bastapqyda vinger jylyna 28 million yevro jalaqy suraghan edi, biraq keyinirek bul talabyn azaytyp, komandagha jana kelgen Kylian Mbappe-men birdey (shamamen 14 million yevro) jalaqy alugha kelisti. Biraq klubtaghy ishki ózgerister men bapkerlerding auysuy ýrdiisti bayaulettirdi. Xabi Alonso kezinde ózin bagasyz sezingen futbolshy, Alvaro Arbeloa kelgen song biraz tynyshtalghan edi. Qazir komandany Jose Mourinho qabyldauy kýtilui jaghdaydy odan sayyn belgisiz etude.
Klub prezidenti Florentino Perez TVE kanalyna bergen suhbatynda Vinicius Junior-dyng qalatyny turaly suraqqa saqtyqpen jauap berdi: "Bilmeymin. Mening oyymsha, ol qaluy kerek, óitkeni ol dýniyejýzindegi eng ýzdikterding biri". Eger shabuylshy Álem chempionatynda sәtsiz óner kórsetse, klub onyng jalaqysyn kótermey-aq qoyugha mýmkindik alady. Kerisinshe, eger taraptar qoshtasugha sheshim qabyldasa, nashar oyyn onyng transferlik qunyn týsirip jiberui jәne ornyna layyqty orynbasar satyp alu ýshin qarajat jetispeui mýmkin.
…