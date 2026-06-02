Канадаға қарсы ойынның жалпы көрсеткіштері: Статистика не дейді?

·110·Спорт
Канадаға қарсы ойынның жалпы көрсеткіштері: Статистика не дейді?

Тарихи Әлем чемпионатына қызу дайындалып жатқан Өзбекстан ұлттық құрамасы кезекті күрделі сынақтан өтті. Fabio Cannavaro шәкірттері мундиаль қожайындарының бірі — Канада құрамасымен жасыл алаңда кездесті. Ойыншыларымыз мазмұнды футбол көрсетуге тырысқанымен, алаң иелерінің шеберлігі басым түсіп, кездесу 2:0 есебімен аяқталды.

Дегенмен, мұндай жолдастық кездесулерде есеп емес, команданың ойын сапасы мен бапкерлер штабы үшін маңызды қорытындылар бірінші орында. Осы тартысты ойынның статистикасына назар аударайық.

Өзбекстан мен Канада матчының толық статистикасы

Көрсеткіштер

Өзбекстан

Канада

Доп иелену

49%

51%

Жалпы соққылар

5

10

Тура соққылар

2

4

Ірі голдық мүмкіндіктер

2

2

Пайдаланылмаған мүмкіндіктер

2

1

Дәл пастар

350 (79%)

378 (82%)

Бұрыштамалар

3

7

Ереже бұзу (фол)

15

9

Офсайдтар

3

3

Сары қағаздар

2

2

Қарсылас айып алаңындағы допқа тиісу

13

24

Қақпашы сейвтері

2

2

Доп тартып алу (tackles)

22

24

Пастарды қиып өту (interceptions)

28

15

Допты сыртқа шығару (clearances)

21

16

Сәтті дриблингтер

4 (24%)

16 (57%)

Жеңіп алынған жекпе-жектер

45

60

Сандардың сыры: Ойыннан қандай қорытынды шығаруға болады?

Ресми статистикадан көрінгендей, қарсылас доп иелену және шабуыл ұйымдастыру жағынан басым болды. Әсіресе, қарсыластың дриблингтегі шеберлігі қорғаушыларымызға қиындық тудырды.

Дегенмен, Fabio Cannavaro шәкірттері 2 тамаша голдық мүмкіндік жасады, бірақ соңғы сәттегі салқынқандылық жетіспеді. Қорғаныста белсенді болдық: допты қиып өту (28) және қауіпті сейілту (21) бойынша көрсеткіштеріміз жақсы.

Қорытынды: Жеңіліс — жағымсыз, бірақ мықты қарсыласпен ойындағы қателіктер бізді шыңдайды. Fabio Cannavaro командасын алда одан да маңызды сынақтар күтіп тұр. Ойыншыларымызға сәттілік тілейміз!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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