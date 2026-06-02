Chelsea күтпеген соққы алды: Marc Cucurella командадан кеткісі келеді
Chelsea трансфер нарығында елеулі мәселелерге тап болуы мүмкін. Соңғы ақпараттарға сәйкес, Marc Cucurella Stamford Bridge-тен кетуге дайын. Испания құрамасының қорғаушысының клубтағы ойыны және Евро-2024 турниріндегі жарқын өнерінен кейін оның беделі едәуір өсті. Бұл туралы Goal.com хабарлайды.
Barcelona және Real Madrid клубтары футболшының жағдайын мұқият бақылап отыр. Лондонның батысындағы мансабын қиын бастағанына қарамастан, Cucurella соңғы уақытта Chelsea құрамындағы ең тұрақты ойыншылардың біріне айналған еді. The Athletic басылымының жазуынша, қорғаушы осы жазда кетуге қарсы емес.
Barcelona өздерінің La Masia академиясының түлегін қайтаруды қарастыруда. Каталондықтар оны Alejandro Balde-мен бәсекелесе алатын лайықты үміткер деп санайды. Real Madrid болса, қорғаныс шебін күшейту үшін балама нұсқа ретінде Cucurella-ның әмбебаптығы мен жігеріне қызығушылық танытуда.
Brighton командасынан ауысқаннан кейін сынға ұшыраған футболшы, өз еңбекқорлығымен жанкүйерлердің сүйіспеншілігіне бөленген еді. Оның техникалық шеберлігі мен доппен жұмыс істеу қабілеті жаңа бас бапкер Xabi Alonso жүйесіне өте сай келеді деп күтілген болатын.
Әзірге Chelsea басшылығы қорғаушыны команданың маңызды бөлігі деп санайды, алайда Испания грандтарынан түсетін ұсыныстар жағдайды түбегейлі өзгертіп жіберуі мүмкін.
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