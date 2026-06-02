William Saliba operatsiya qajet etedi: Arsenal qorğauşısı safdan şığıp qaluı mümkin

·59·Спорт
William Saliba operatsiya qajet etedi: Arsenal qorğauşısı safdan şığıp qaluı mümkin

Arsenal komandasınıñ ortalıq qorğauşısı William Saliba belindegi turaqtı auırsınu küşeyip bara jatqandıqtan jaqın arada operatsiya jasatuı mümkin. Futbolşı London klubı safında tabıstı öner körsetip jürse de, soñğı meditsinalıq tekseruler uzaq merzimdi emdeu jäne operatsiya qajettiligin körsetude. Bul turalı Goal.com habarlaydı .

L’Equipe basılımınıñ mälimetinşe, 25 jastağı qorğauşı birneşe aptadan beri belindegi jaraqatımen oynap jür. Paris Saint-Germain komandasına qarsı Chempiondar ligası finalinde 120 minut boyı alañda bolğanımen, oyınnan soñ auırsınu küşeygen. Bastapqı habarlar onıñ Fransiya quramasındağı qatısuın kümän astına alğan edi.

Fransiya quramasınıñ meditsinalıq ştabı düysenbi kungi tekserulerden soñ oñ qorıtındı berdi jäne Salibağa aldağı turnirge qatısuğa ruqsat etildi. Alaıda Arsenal basşılığı turnirden soñ qorğauşı qızmetin paydalana almaytındarın tüsinedi. Angliya Premer-ligası çempiondarı operatsiyanı jaz soñına josparlağan.

William Saliba ötken mausımda Arsenal safında 50 kezdesude alañğa şığıp, komandanıñ tabıstarına zor üles qostı. Endi ol bar nazarın Fransiya quramasına audaradı. Didier Deschamps qorğanıs sızıbı üşin Salibamen birge Dayot Upamecano, Ibrahima Konate jäne Maxence Lacroix sekildi futbolşılardı tañdağan.

Fransiya quramasınıñ öz tobındağı qatısuı 16 mausımda Senegalge qarsı oyınmen bastaladı. Arsenal janküyerleri negizgi qorğauşınıñ kelesi mausım startın ötkizip aluı mümkindiginen alañdauşılıq bildirude, sebebi operatsiyadan keyingi qalpına kelu üderisi uzaqqa sozıluı kütilude.

ArsenalWilliam SalibaFransiyaJaraqatAngliya Premer-ligası
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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