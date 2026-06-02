Chelsea 2026-27 маусымына арналған жаңа жейделерін таныстырды
Chelsea клубы Nike компаниясымен серіктестікте 2026-27 маусымына арналған жаңа үй жейдесін ресми түрде таныстырды. Justin Rose және Madonna сияқты жұлдыздар қатысқан жаһандық жарнамалық науқаннан кейін ұсынылған бұл форма 1970-жылдардың ностальгиялық рухын заманауи Aero-FIT технологиясымен біріктіреді. Жейденің басты ерекшелігі — жаңартылған алтын-сары түсті ретро стиліндегі арыстан бейнесі. Бұл туралы Goal.com хабарлайды.
Жаңа үй формасы дәстүрлі "Bright Blue" түсінде жасалып, түймелі жағамен толықтырылған. Ted Drake-тің командаға келгеніне 75 жыл толуына орай, клубтың символы болып табылатын арыстан тырнақтарының іздері мата дизайнында орталық орын алды. Nike логотипі мен клуб эмблемасы "Midwest Gold" түсіндегі екпіндермен байытылған. Бұл дизайн жанкүйерлермен ақылдаса отырып жасалғаны ерекше атап өтілді.
Бағасына келетін болсақ, форманың реплика нұсқасы 89.99 фунт стерлинг, ал ойыншылар алаңға киіп шығатын кәсіби "authentic" нұсқасы 134.99 фунт стерлинг деп белгіленді. Клуб бұл жейдені әлем бойынша түрлі концерттер мен муралдар арқылы кеңінен насихаттауда.
Сондай-ақ, Chelsea командасының сырт алаңдағы формасы туралы алғашқы мәліметтер тарады. Болжам бойынша, команда он жылдық үзілістен кейін қайтадан қара түсті сырт алаң формасына оралады. Онда ешқандай графикалық өрнектер болмайды, тек жағасы мен жеңдерінде сары түсті сызықтар қолданылады. Бұл дизайн жанкүйерлерге 2012/13 маусымындағы танымал сырт алаң формасын еске түсіреді деп күтілуде.
…