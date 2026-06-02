Chelsea 2026-27 маусымына арналған жаңа жейделерін таныстырды

·47·Спорт
Chelsea 2026-27 маусымына арналған жаңа жейделерін таныстырды

Chelsea клубы Nike компаниясымен серіктестікте 2026-27 маусымына арналған жаңа үй жейдесін ресми түрде таныстырды. Justin Rose және Madonna сияқты жұлдыздар қатысқан жаһандық жарнамалық науқаннан кейін ұсынылған бұл форма 1970-жылдардың ностальгиялық рухын заманауи Aero-FIT технологиясымен біріктіреді. Жейденің басты ерекшелігі — жаңартылған алтын-сары түсті ретро стиліндегі арыстан бейнесі. Бұл туралы Goal.com хабарлайды.

Жаңа үй формасы дәстүрлі "Bright Blue" түсінде жасалып, түймелі жағамен толықтырылған. Ted Drake-тің командаға келгеніне 75 жыл толуына орай, клубтың символы болып табылатын арыстан тырнақтарының іздері мата дизайнында орталық орын алды. Nike логотипі мен клуб эмблемасы "Midwest Gold" түсіндегі екпіндермен байытылған. Бұл дизайн жанкүйерлермен ақылдаса отырып жасалғаны ерекше атап өтілді.

Бағасына келетін болсақ, форманың реплика нұсқасы 89.99 фунт стерлинг, ал ойыншылар алаңға киіп шығатын кәсіби "authentic" нұсқасы 134.99 фунт стерлинг деп белгіленді. Клуб бұл жейдені әлем бойынша түрлі концерттер мен муралдар арқылы кеңінен насихаттауда.

Сондай-ақ, Chelsea командасының сырт алаңдағы формасы туралы алғашқы мәліметтер тарады. Болжам бойынша, команда он жылдық үзілістен кейін қайтадан қара түсті сырт алаң формасына оралады. Онда ешқандай графикалық өрнектер болмайды, тек жағасы мен жеңдерінде сары түсті сызықтар қолданылады. Бұл дизайн жанкүйерлерге 2012/13 маусымындағы танымал сырт алаң формасын еске түсіреді деп күтілуде.

ChelseaNikeФутбол формасыАнглия Премьер-лигасыТрансфер
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

«Бавария» жұлдызы Леннарт Карл кумирлері және Лионель Месси туралы айттыБүгін, 11:37Абдуқодір Хусановтың «Манчестер Ситидегі» құны 50 миллион еуроға көтерілдіБүгін, 11:26Челси Марк Кукурельяға баға белгіледі: Реал Мадрид пен Барселона бәсекедеБүгін, 10:39Хави Симонс әлеуметтік желіде Савиньоның Тоттенхэмге ауысуына ишара жасадыБүгін, 10:18Джуд Беллингем Ливерпульге ауыса ма? Робби Фаулер трансфер туралы пікір білдірдіБүгін, 10:13Джанни Инфантино мен Флорентино Перес Будапештегі Чемпиондар лигасының финалында кездестіБүгін, 10:12
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Спорт жаңалықтар

"Everton" - "Manchester Siti" матчынан кейін Хусановтың рейтингі жарияланды
Орталық Азияның ең қымбат футболшыларының рейтингі жарияланды
Испаниялық басылым Husanov-ты әлем чемпионатына бармайтындар қатарына қосып қойды
Еуропалық грандтар Абдукодир Хусановқа қызығушылық танытуда
Sindarov pen Kasparov kezdesuі urpaqtar simvolyna ainaldy
«Манчестер Сити» клубы Хусановтың Канадаға қарсы ойыны туралы жазды...
Өзбекстандық балалар Варшавада әлем чемпионы атанды
Harry Kane penaltini nege soqa almadi? "Lass oiyin" äshkerelendi