Әлем чемпионатының ресми добы төрешілерге көмекші болады
Футбол әлемі цифрлануда және алдағы 2026 жылғы Әлем чемпионаты бұл тұрғыда нағыз төңкеріс жасайды деп күтілуде. Беделді YNews басылымының хабарлауынша, бұл турнирде алғаш рет толық жаңартылған Connected Ball Technology (Байланысқан доп технологиясы) толықтай енгізіледі. Бұл заманауи жүйе турнирдің ресми добы саналатын Trionda добының ішіне шеберлікпен орналастырылған.
Сонымен, бұл сиқырлы доп қалай жұмыс істейді және футболға қандай жаңалықтар әкеледі? Төменде осы ғарыштық технологияның құпияларымен танысамыз.
Доп ішіндегі «микро-ми»: Сенсор неге қабілетті?
Инновациялық доптың қақ ортасында салмағы небәрі 14 грамм болатын кішкентай сенсор (датчик) бар. Ол алаңдағы әрбір қимылды нақты уақыт режимінде секундына 500 рет жылдамдықпен тіркеп отырады. Бұл жүйе доптың ұшу жылдамдығын, ауадағы траекториясын, айналуын және ең бастысы — футболшының аяғы допқа тиген нақты сәтті микросекундқа дейін өлшеп беретінін білдіреді.
Бұл деректер жай ғана жиналмайды. Стадион төбесіне орнатылған 12 аса сезімтал және жоғары жылдамдықты арнайы камералар доптан келетін сигналды қағып алады. Жасанды интеллект болса, бұл деректерді біріктіріп, секундтар ішінде жағдайдың үш өлшемді (3D) моделін жасайды және тікелей төрешілердің мониторына жібереді.
Офсайдтар мен даулы голдарға шектеу қойылады
Бұл технологияның жасалуына басты себеп — футболда ең көп дау тудыратын офсайд (ойыннан тыс қалу) жағдайларында әділдікті қамтамасыз ету. Доп ішіндегі сенсор серіктесіне пас берілген нақты уақытты көрсетсе, камералар сол секундта шабуылшының қорғаушыдан алда немесе артта болғанын сызып береді.
Сонымен қатар, жүйе келесі күрделі жағдайларды секунд ішінде шешеді:
Доптың қақпа сызығын толық кесіп өткенін (гол болғанын) анықтау;
Айып алаңы ішінде доптың қолға тиген-тимегенін әшкерелеу;
Төрешілердің шешім қабылдау уақытын бірнеше есе жылдамдату.
Розеткадан қуат алатын «ақылды» доп
Назар аударарлық жайт, жаңа Trionda добы Қатардағы Әлем чемпионатында қолданылған Al Rihla добынан әлдеқайда жетілдірілген. Бұрын сенсор доптың ортасында ілулі тұрса, енді ол доп панельдерінің бірінің ішіндегі арнайы қорғалған бөлікке орналастырылды. Доптың тепе-теңдігі мен салмағы бұзылмауы үшін инженерлер оның қарама-қарсы жағына арнайы қарсы салмақ (балансир) жүйесін де орнатқан.
Телефондарымыз сияқты, бұл доптар да ойын алдында міндетті түрде қуатталуы керек. Оның ішіндегі кішкентай аккумулятор үздіксіз 6 сағат жұмыс істеуге шыдайды. Егер ойын барысында доп алаңнан шығып кетіп, басқасына ауыстырылса, жүйе секунд ішінде автоматты түрде жаңа допқа қосылады және деректерді беруде ешқандай үзіліс болмайды.
Жанкүйерлер үшін қорытынды: Жаңа технологиялардың арқасында 2026 жылғы мундиальда төрешілердің қателіктері барынша азаяды. Демек, бізді тек таза, ашық және әділ футбол ғанибеті күтіп тұр!
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