Liverpool жаңа бапкер ретінде Andoni Iraola-мен келісімге жақын

·49·Спорт
Liverpool жаңа бапкер ретінде Andoni Iraola-мен келісімге жақын

Liverpool командасы Arne Slot кеткеннен кейін босаған бас бапкер қызметіне Bournemouth-тың бұрынғы ұстазы Andoni Iraola-мен келіссөздерді аяқтап жатыр. Anfield спорт директоры Richard Hughes бұл процеске жетекшілік етуде және клуб 11 маусымда басталатын Әлем чемпионаты қарсаңында ресми мәлімдеме жасауды көздеп отыр. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .

The Times басылымының мәліметінше, 43 жастағы маман мен клуб арасындағы келіссөздер оң нәтижемен аяқталды. Bournemouth-тағы үш жылдық табысты қызметінен кейін еркін агент атанған Iraola — Richard Hughes-тің жеке таңдауы. Hughes испаниялық бапкердің агрессивті прессингке негізделген тактикалық стилі Liverpool философиясына толық сәйкес келеді деп санайды.

Клуб басшылығы Sebastian Hoeness пен Pierre Sage сияқты үміткерлерді қарастырғанымен, Iraola басты фаворитке айналды. Мәліметтерге сәйкес, баск бапкері өзімен бірге Liverpool-дың жанкүйері болып табылатын көмекшісі Tommy Elphick-ті де Мерсисайдқа алып келмек.

Iraola өткен маусымда Bournemouth командасын Англия Премьер-лигасында алтыншы орынға шығарып, клуб тарихында алғаш рет еурокубоктарға жолдама алды. Оның командасы құрамдағы көшбасшылар, соның ішінде шабуылшы Antoine Semenyo Manchester City-ге сатылғанына қарамастан, жоғары нәтиже көрсеткені көптеген гранд клубтардың назарын аударған еді.

Liverpool үшін бұл жазғы трансфер терезесі өтпелі кезең болмақ. Жаңа бапкер тек жаңа штабты қалыптастырып қана қоймай, командадан кеткен Mohamed Salah-тың орнына жоғары деңгейлі вингер табуы керек. Клуб трансфер терезесі жабылғанға дейін құрамды айтарлықтай жаңартуды жоспарлап отыр.

LiverpoolAndoni IraolaАнглия Премьер-лигасыТрансферлерФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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