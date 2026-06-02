Катар құрамасы әлем чемпионатына арналған соңғы құрамды жариялады

·62·Спорт
Катар құрамасы әлем чемпионатына арналған соңғы құрамды жариялады

Азияның ең мықты және титулды командаларының бірі Катар ұлттық құрамасы алдағы 2026 жылғы әлем чемпионатына дайындығын аяқтады. Катарлықтар әлеуметтік желілердегі ресми парақшалары арқылы осы беделді турнирде ел намысын қорғайтын соңғы құрамды жариялады.

Бас бапкер ең тәжірибелі және қазіргі таңда бабында жүрген жұлдыздарды құрамға шақырды. Тізімге ішкі чемпионаттың көшбасшылары мен шетелде өнер көрсететін легионерлер енді. Төменде мундиальда алаңға шығатын катарлық ойыншылардың толық тізімімен таныса аласыз.

Катар ұлттық құрамасының ресми құрамы:

Қақпашылар:

  • Salah Zakaria (Al-Duhail)

  • Meshaal Issa Barsham (Al-Sadd)

  • Mahmud Abunada (Al-Rayyan)

Қорғаушылар:

  • Boualem Khoukhi (Al-Sadd)

  • Pedro Miguel (Al-Sadd)

  • Sultan Al-Brake (Al-Duhail)

  • Al-Hashmi Al-Hussain (Al-Arabi)

  • Ayoub Al-Oui (Al-Gharafa)

  • Issa Laye (Al-Arabi)

  • Lucas Mendes (Al-Wakrah)

  • Homam Al-Amin (Cultural Leonesa, Испания)

Жартылай қорғаушылар:

  • Ahmed Fathi (Al-Arabi)

  • Jassem Gaber (Al-Rayyan)

  • Assim Madibo (Al-Wakrah)

  • Abdulaziz Hatem (Al-Rayyan)

  • Karim Boudiaf (Al-Duhail)

  • Mohammed Al-Mannai (Al-Shamal)

Шабуылшылар:

  • Almoez Ali (Al-Duhail)

  • Akram Afif (Al-Sadd)

  • Tahsin Mohammed Jamshid (Al-Duhail)

  • Edmilson Junior (Al-Duhail)

  • Ahmed Al-Ganehi (Al-Gharafa)

  • Ahmed Alaaeldin (Al-Rayyan)

  • Hassan Al-Haydos (Al-Sadd)

  • Mohammed Muntari (Al-Gharafa)

  • Yusuf Abdurisag (Al-Wakrah)

Катарлықтарды топта қандай сынақтар күтіп тұр?

Айта кетейік, Катар құрамасы алдағы әлем чемпионатының топтық кезеңінде өте күрделі және қызықты топқа түсті.

Жеребе нәтижесі бойынша олар «B» тобында бақ сынайды. Азия чемпиондарына топтан шығу жолында Канада, Швейцария және Босния және Герцеговина құрамалары қарсылас болады.

Топтағы тартыс өте шиеленісті өтеді деп күтілуде. Катар құрамасына әлем чемпионатында сәттілік тілейміз!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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