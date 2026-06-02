Real Madrid енді Jose Mourinho үшін көбірек ақша төлеуі керек
Real Madrid пен Jose Mourinho арасындағы келіссөздер аяқталғанымен, испаниялық гранд португалиялық маман үшін күтілгеннен де көп қаражат жұмсауына тура келеді. Мәселе мынада, бапкердің Benfica мен арадағы келісімшартындағы арнайы өтемақы төлеу мерзімі аяқталды. Бұған дейін мадридтік клуб бапкерді 6 миллион еуроға иелене алатын еді, бірақ енді бұл сома 15 миллион еуроға дейін көтерілуі мүмкін. Бұл туралы Goal.com хабарлайды.
The Athletic басылымының мәліметінше, бұл кешігуге клубтағы президенттік сайлауға байланысты әкімшілік процестер себеп болған. Jose Mourinho келісімшартындағы тармаққа сәйкес, Португалия чемпионаты аяқталғаннан кейін 10 жұмыс күні ішінде оны арзанырақ бағаға сатып алу мүмкіндігі бар еді. Бұл мерзім 29 мамырда аяқталды.
Florentino Perez Mourinho кандидатурасын қолдағанымен, кәсіпкер Enrique Riquelme-нің президенттік жарысқа қосылуы ресми шешімдердің қабылдануын баяулатты. Perez баспасөз мәслихатында өзіне қарсы жасырын науқан жүріп жатқанын атап өтті. Соған қарамастан, Real Madrid пен Jose Mourinho арасында үш жылдық келісімшарт бойынша толық келісімге қол жеткізілді.
Клубта жаңа маусымға дайындық жалғасуда. Атап айтқанда, Antonio Rüdiger келісімшартын ұзартты, сондай-ақ Mourinho штабы мен жазғы трансферлік мақсаттар бойынша жұмыс жүргізілуде. Екі маусым бойы ірі жүлдесіз қалған Real Madrid португалиялық бапкермен қайтадан жеңістер жолына оралуды көздеп отыр.
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