Бүгін Өзбекстан кубогының 1/8 финалына жеребе тартылады
Еліміздің ең беделді және тосын сыйға толы ішкі жарысы — Өзбекстан кубогы өзінің ең қызықты әрі тартысты кезеңіне аяқ басуда. Биылғы жылдың 27 мамырында топтық кезеңдегі соңғы ойындар ресми түрде аяқталды. Қызу өткен бәсекелер нәтижесінде кубоктың 1/8 финалында бас жүлде үшін күресті жалғастыратын ең мықты 16 футбол клубының есімі толықтай белгілі болды.
Енді миллиондаған жанкүйерді бір сұрақ мазалайды: плей-офф кезеңінде қай команда кіммен кездеседі? Міне, осы сұрақтың жауабы бүгін табылады!
Тікелей эфир: Жеребе тарту рәсімі қашан және қай жерде?
Бүгін, 2 маусым күні сағат 19:00-де Өзбекстан кубогының плей-офф кезеңіне жолдама алған клубтар үшін ресми жеребе тарту рәсімі өтеді.
Жарыс ұйымдастырушылары бұл қызықты процесті футбол жанкүйерлері үшін толықтай ашық түрде ұсынады. Жеребе тарту рәсімі Өзбекстан Кәсіпқой футбол лигасының (O‘zPFL) барлық ресми әлеуметтік желі парақшалары мен медиа платформалары арқылы тікелей эфирде (онлайн) көрсетіледі.
1/8 финал регламенті: Жанкүйерлер не білуі керек?
Жарыс регламентіне сәйкес, плей-оффтың алғашқы раундында командаларға басымдық беру бойынша арнайы тәртіп белгіленген. Ақпарат ретінде келесі маңызды ережелерді еске саламыз:
Өз алаңында ойнау мүмкіндігі: Өзбекстан кубогының топтық кезеңін өз квартетінде 1-орынмен (көшбасшы) аяқтаған клубтар 1/8 финал кездесуін өз алаңдарында, яғни өз жанкүйерлерінің көз алдында өткізу бақытына ие болады.
Сырт алаңдағы сынақ: Топтық кезең қорытындысы бойынша 2-орын алған клубтар ширек финал жолдамасы үшін өтетін бір ойыннан тұратын плей-офф бәсекесін қарсылас алаңында (сыртта) өткізуге мәжбүр болады.
Ерекше ереже: Жеребе тарту барысында бір топтан келесі кезеңге өткен екі команданың 1/8 финалда өзара кездеспеуі (бір-біріне қарсылас болмауы) алдын ала қамтамасыз етіледі.
Жеңілген команда жарыспен қоштасатын бұл кезеңде әрбір кездесу нағыз финалға айналары сөзсіз. Барлық сүйікті командаларымызға жеребеде сәттілік және алдағы тартысты ойындарда әдемі жеңістер тілейміз!
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