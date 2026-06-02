Chelsea өз қорғаушысын қолжетімсіз деп жариялады
Chelsea клубы өзінің жас талантты қорғаушысы Josh Acheampong бойынша түскен бірнеше ресми ұсыныстардан бас тартты. Stamford Bridge басшылығы 20 жастағы академия түлегіне ерекше мәртебе беріп, оны команданың болашағы үшін өте маңызды футболшы деп санайды. Англия Премьер-лигасының бірқатар клубтарының қызығушылығына қарамастан, Лондон клубы оны сатуға ниетті емес. Бұл туралы Goal.com хабарлайды.
BBC ақпаратына сәйкес, Acheampong клубтың ішкі иерархиясында Cole Palmer мен Moises Caicedo сияқты жұлдыздармен бірдей деңгейдегі қолжетімсіздік мәртебесіне ие болды. Клуб басшылығы жас қорғаушының трансфері бойынша кез келген келіссөздерді бұғаттап тастады. Бұл шешім футболшының болашақтағы әлеуеті жоғары бағаланып жатқанын көрсетеді.
Өткен маусымда Acheampong Англия Премьер-лигасында 17 ойында алаңға шығып, барлығы 663 минут өнер көрсетті және бір гол соғуға қол жеткізді. Команда маусымды 10-орында аяқтап, чемпион Arsenal командасынан 33 ұпай артта қалса да, қорғаушының ойыны мамандар тарапынан оң бағаланды.
Енді футболшының дамуы Chelsea-дің жаңа бапкері Xabi Alonso-ның бақылауында болады. Acheampong-ның клубпен келісімшарты 2029 жылдың маусымына дейін жарамды. Қазіргі уақытта Arsenal, Newcastle United және Crystal Palace сияқты командалар оның жағдайын мұқият бақылап отыр.
Xabi Alonso жазғы трансферлік терезе жабылғанға дейін осы үміткерлерді қайтару және команданы қайта құру үшін Acheampong-ты маусым алдындағы дайындық жоспарына қосуы күтілуде. Клуб басшылығы жас қорғаушыны команданың ұзақ мерзімді жобасындағы негізгі буындардың бірі ретінде көреді.
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