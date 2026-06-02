Arsenal қорғаушысы Mosquera Чемпиондар лигасының финалындағы қателігі туралы айтты

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Arsenal қорғаушысы Mosquera Чемпиондар лигасының финалындағы қателігі туралы айтты

Arsenal қорғаушысы Cristhian Mosquera Paris Saint-Germain командасына қарсы Чемпиондар лигасының финалындағы жеңілістен кейін алғаш рет көпшілікке үндеу жасады. Испаниялық қорғаушы өз қақпасына белгіленген пенальтиге байланысты көңілі қалғанын мойындады, бірақ бұл ащы тәжірибе оны одан да күшті ететініне сенім білдірді. Бұл туралы Goal.com хабарлайды.

Кездесудің шешуші сәттерінде Mosquera PSG вингері Khvicha Kvaratskhelia-мен бетпе-бет келді. Грузиялық футболшы айып алаңы ішінде қорғаушыны алдап өткенде, Mosquera жағдайды түзеуге тырысып, қарсыласын құлатты. Төреші белгілеген пенальтиді Ousmane Dembele дәл орындап, Kai Havertz соққан алғашқы голға жауап қайтарды.

Ойынның негізгі және қосымша уақыты 1:1 есебімен аяқталғаннан кейін, жеңімпаз пенальти сериясында анықталды. Eberechi Eze мен Gabriel Magalhaes өз мүмкіндіктерін пайдалана алмағаннан кейін, лондондық клуб 4:3 есебімен жеңіліс тапты. Mosquera Instagram парақшасында қалдырған хабарламасында балалық шақтағы армандары бір сәтте өзгеріп кеткенін атап өтті.

«Бәрі бір сәтте қаншалықты тез өзгеруі мүмкін екенін көріңіз. Балалық шақтан армандағандай бәрі керемет болып жатқанда, күтпеген бір әрекет бәрін өзгертіп жібереді. Бұл ауыр болса да, мені күштірек ететін сынақ. Соған қарамастан, клубтағы бірінші маусымым ұмытылмас болды. Біз Англия чемпиондарымыз!» деп жазды футболшы.

Arsenal киім ауыстыру бөлмесіндегі командаластары Mosquera-ны бірден қолдады. Қорғаушы Gabriel «Алға, бауырым! Біз біргеміз» деп жазса, Mikel Merino да оған демеу білдіріп, команданың бірлігін көрсетті. Жеңіліске қарамастан, клуб жанкүйерлері мен футболшылар болашаққа үмітпен қарайды.

ArsenalЧемпиондар лигасыCristhian MosqueraPSGФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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