Флорентино Перес «Реал» құрамына жаңа жұлдыздар келетінін уәде етті
Мадридтік «Реал» жанкүйерлері үшін шынымен де қызықты күндер жақындап келеді. Өткен маусымды күтпеген жерден жүлдесіз аяқтаған «корольдік клуб» трансфер нарығында үлкен өзгерістер жасауға дайындалуда. Клуб президенті Флорентино Перес алдағы жазғы трансферлік терезеде команда құрамын түбегейлі жаңарту және әлемдегі ең үздік футболшыларды Мадридке әкелу бойынша үлкен жоспарларын жариялады.
Гранд команданың басшысы жақын арада «Реал Мадридтің» тек трансферлері туралы ғана емес, сонымен қатар жаһандық жоспарлары туралы да үлкен мәлімдеме жасайтынын атап өтті.
Флорентино Перес: «Бізге кімдер керек екенін жақсы білеміз»
«Корольдік клубтың» трансфер королі саналатын Флорентино Перес «Сантьяго Бернабеу» жанкүйерлерін сабырлыққа шақырып, былай деді:
«Жақын күндері біз тек спорттық емес, сонымен қатар әлеуметтік және экономикалық салаларда «Реалдың» жарқын болашағы жолында жүзеге асырып жатқан түрлі ірі жобаларымыз туралы егжей-тегжейлі айтып береміз. Жанкүйерлеріміз алаңдамасын — жаңа жарқын жұлдыздар мен ірі трансферлер есік қағуда. Қазіргі таңда командамызға қандай позицияларды күшейту керектігін өте жақсы білеміз және сол жаңа футболшылар келесі маусымда міндетті түрде «Реал» жейдесімен алаңға шығады».
Өткен маусым артта қалды
Еске сала кетейік, аяқталған маусым мадридтіктер үшін айтарлықтай сәтсіз және қиын өтті. «Қаймақтар» Испания Ла Лигасында маусым бойы 86 ұпай жинап, турнир кестесінде екінші орынды ғана иеленді.
Ең өкініштісі, мадридтіктер бас жүлде — чемпиондық атақты қатарынан екінші жыл өздерінің басты қарсыласы «Барселонаға» беріп қоюға мәжбүр болды.
Алайда Перестің бүгінгі мәлімдемесінен кейін, мадридтік миллиондаған футбол жанкүйерлері жаңа маусым алдында қайтадан үлкен үмітпен дем ала бастады. Көреміз, бұл жолы Перес футбол әлемін қай супержұлдыздардың трансферімен таңғалдырар екен? Оқиғалар желісін бақылауды жалғастырамыз!
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