Оливер Гласнер тарихи жүлделерден кейін «Кристал Пэлас» сапынан кетті
Англия Премьер-лигасында үлкен дүрбелең мен күтпеген өзгеріс орын алды. Лондонның «Кристал Пэлас» клубын қысқа уақыт ішінде мүлдем жаңа деңгейге көтерген австриялық танымал маман Оливер Гласнер күтпеген жерден бас бапкерлік қызметінен ресми түрде босатылды. Бұл туралы «бүркіттердің» баспасөз қызметі ресми мәлімдеме жасады.
Тәжірибелі бапкер Лондон клубының тізгінін 2024 жылдың ақпан айында өз қолына алған еді. Өткен кезең ішінде оның басшылығымен команда барлығы 121 кездесу өткізіп, оның 53-інде жеңіске жетті, 33 ойында тең түсті және 35 ойында жеңіліс тапты.
Лондон тарихын өзгерткен бапкер
Оливер Гласнердің «Кристал Пэлас»-тағы қызметі клуб жылнамасына алтын әріптермен жазылатын болды. Өйткені, дәл осы 51 жастағы австриялық маман келгенге дейін, лондондық «бүркіттер» өз тарихында бірде-бір рет маңызды жүлдені бастарынан жоғары көтере алмаған еді.
Гласнер қысқа уақыт ішінде командада нағыз жеңімпаздық рухты қалыптастырып, төмендегідей үлкен жеңістерге қол жеткізді:
Команданы Англия кубогында теңдессіз етті;
Ел Суперкубогында жеңімпаздар тұғырына алып шықты;
Халықаралық аренада да мықты ойын көрсетіп, УЕФА Конференциялар лигасының кубогын Лондонға алып келді.
Келесі аялдама: А Сериясы және «Милан» алыбы?
Лондондағы тарихи жорығын аяқтаған Оливер Гласнер үлкен ықтималдықпен ұзақ уақыт жұмыссыз қалмайды. Еуропалық спорт басылымдары таратып жатқан соңғы жаңалықтарға қарағанда, австриялық маман жақын арада Италияның танымал «Милан» клубының тізгінін өз қолына алуы мүмкін.
«Россонери» басшылығы Гласнермен келіссөздердің соңғы кезеңіне келді. Жақын арада Миланда жаңа дәуір басталуы мүмкін.
«Кристал Пэлас» жанкүйерлеріне ұмытылмас сәттер сыйлаған Гласнердің алдағы қызметіне сәттілік тілейміз және жаңалықтарды бақылауды жалғастырамыз!
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