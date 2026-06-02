Aleksandr Usik kelesi jekpe-jegin Agit Kabayelge qarsy ötkizedi
Käsipqoý bokstyñ auyr salmaq därejesinde köp kütken, qatal äri murosasız jekpe-jektiñ bolatyny resmi türde rastaldı. Bütkilälemdik boks keñesiniñ (WBC) prezidenti Maurisio Suleyman osy salmaqtağı qazirgi absolyuttik älem chempiony, ukrainañ afsonaviy boksshysy Aleksandr Usiktiñ kelesi mindetti qarsylasy kim bolatynyn jariyaladı. Oğan säikes, chempiondyq belbeu üshin ötetin aıqasta Usikke germaniyalik jeñilip körmegen Agit Kabayel qarsylas bolady.
Jarysty uyymdastyrushylar men WBC basshylığı bul sheshimdi qatañ äri talqylanbaytyn tärtippen bekitken.
Maurisio Suleyman: «Endi mindetti qorğau jekpe-jeginiñ uaqyty keldi»
Bütkilälemdik boks keñesiniñ basshysy bedeldi Sky Sports basylymyna bergen suhbatında jağdayğa bylayşa bağa berdi:
«WBC uyymynyñ bul boyynsha sheshimi basynan bastap-aq öte anyq äri qatañ edi. Biz uly chempion Aleksandr Usiktiñ öz atağın erikti türde qorğau boyynsha joldağan resmi suranysyn qabyldağan edik jäne sol josparlağan jekpe-jek sätti ötti. Endi kezek reglamentte! Usik öz belbeuin saqtap qalu üshin uaqytsha chempiondyq belbeu ıyesy, germaniyalik Agit Kabayelge qarsy mindetti qorğau jekpe-jeginde rïngke köterilui shart».
Jeñilissiz Kabayel: Usikke kim qauip töndirip tur?
Aleksandr Usik üshin şynayı bas auırtar mäsele bolatyny kütiletin 33 jastağı germaniyalik şarm qolğap ustasy Agit Kabayel käsipqoý bokstağı ülken jolyn 2011 jyly bastağan. Sodan beri ol rïngte şynayı «sulu»-ğa aynalıp ülgerdi.
Osy ötken uaqyt ishinde Kabayel ülken rïngte barlyğı 27 ret jekpe-jek ötkizip, olardyñ barlyğynda qarsylastarynan basym tüsken. Eñ bastysy, ol öz jeñisteriniñ naq 19-yn merziminen buryn, yağni qarsylastaryn nokautqa tüsiru arqyly qolğa kirgizgen.
Kabayel käsipqoý faolïyatinde auyr salmaqtağı eñ qauipti jäne közge tüsken tömendegi juldyzdardy jeñgen:
Derek Chisora (Uly Britaniya)
Arslanbek Makhmudov (Rossiya)
Frank Sanchez (Kuba)
Zhilei Zhang (Qytay)
Munday jiddi tizim jäne jeñilissiz serïya Kabayeldiñ Usik üshin qanshalyqty ülken qauip ekenin körsetedi. Älem köz tigetin osy super aıqasta kimniñ jolı bolatynyn jaqyn arada bilemiz. Ülken boks keshin baqylaudy jalğastyryñyz!
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