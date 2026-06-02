Andoni Iraola «Liverpool» klubynyng bas bapkeri boluyy yqtimal
«Liverpool» klubynda jana äri qyzyqty kezeñ bastalyp jatyr. Bas bapkerimen qoshtasqan «qyzyl-jarlar» komanda tizginin senip tapsyratyn adamdy köp izdegen joq. Insayderlik aqparattarğa säykes, «Liverpool» basshylygy tanymal ispaniyalyq maman Andoni Iraolamen jaña yntymaqtastyq boyynsha kelisimge keldi.
Taraptar arasyndaghy kelissözder soñghy 48 saghatta qarqyn alghany belgili boldy. Qazirgi tañda barlyq negizgi sharttar boyynsha kelisildi jäne jaqyn arada klub baspasöz qyzmeti tarapynan resmi mälimdeme jasaluy kütilude.
Arne Slottyng ketui jäne kütilmegen taghayyndau
Eske sala keteyik, «Liverpool» komandasy osy jyldyng 30 mamyr küninde bas bapker Arne Slottyng qyzmetinen ketkenin resmi jariyalaghan bolatyn. Osynday kütilmegen ayrulyqtan keyin klub basshylary tez arada äreket etip, Premer-liga auasymen jaqsy tanys bapkerdi basqa da europalyq grandtar ilip ketpey turyp öz jaqtaryna tartyp aldy.
Iraolanyng «Bournemouth»-taghy tabysty joly
Endi «Anfield» janküyerlerin jenisterge bastaydy dep kütilip otyrghan 43 jastaghy ispaniyalyq mamannyng soñghy jumys orny APL-ding taghy bir ökili — «Bournemouth» kluby edi. Iraola 2023 jyldyng jazynynda «Bournemouth» tizginin qolgha alyp, ötken mausym ayaqtalghannan keyin komandamen dostyq qarym-qatynasta qoshtasty.
Aytk kerek, Andoni Iraolanyng qol astynda «Bournemouth» kluby shyn mäninde nätijeli jäne qarqyndy oyyn körsetti. Mausym boyy 57 upay jynaghan komanda Angliya chempionaty turnir kestesinde 6-oryndy iyelendi.
Nazara audararlyq jayt, onyng jaña komandasy «Liverpool» ötken mausymdy 60 upaymen tek bir saty joghary, yaghni besinshi orynda ayaqtaghan edi. Bul jaña bapkerding taktikalyq äleueti «qyzyl-jarlardyng» quramymen birigip, kelesi mausymda chempiondyq üshin jiddiy küres bolatynyn bildiredi.
«Liverpool»-dyng jaña bapker qol astyndaghy jarqyn bolashaghyna senim bildire otyryp, mersisaydlikterding transferlik naryqtaghy kelesi qadamdaryn baqylaudy jalghastyramyz!
…