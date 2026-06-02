Andoni Iraola «Liverpool» klubynyng bas bapkeri boluyy yqtimal

·91·Спорт
Andoni Iraola «Liverpool» klubynyng bas bapkeri boluyy yqtimal

«Liverpool» klubynda jana äri qyzyqty kezeñ bastalyp jatyr. Bas bapkerimen qoshtasqan «qyzyl-jarlar» komanda tizginin senip tapsyratyn adamdy köp izdegen joq. Insayderlik aqparattarğa säykes, «Liverpool» basshylygy tanymal ispaniyalyq maman Andoni Iraolamen jaña yntymaqtastyq boyynsha kelisimge keldi.

Taraptar arasyndaghy kelissözder soñghy 48 saghatta qarqyn alghany belgili boldy. Qazirgi tañda barlyq negizgi sharttar boyynsha kelisildi jäne jaqyn arada klub baspasöz qyzmeti tarapynan resmi mälimdeme jasaluy kütilude.

Arne Slottyng ketui jäne kütilmegen taghayyndau

Eske sala keteyik, «Liverpool» komandasy osy jyldyng 30 mamyr küninde bas bapker Arne Slottyng qyzmetinen ketkenin resmi jariyalaghan bolatyn. Osynday kütilmegen ayrulyqtan keyin klub basshylary tez arada äreket etip, Premer-liga auasymen jaqsy tanys bapkerdi basqa da europalyq grandtar ilip ketpey turyp öz jaqtaryna tartyp aldy.

Iraolanyng «Bournemouth»-taghy tabysty joly

Endi «Anfield» janküyerlerin jenisterge bastaydy dep kütilip otyrghan 43 jastaghy ispaniyalyq mamannyng soñghy jumys orny APL-ding taghy bir ökili — «Bournemouth» kluby edi. Iraola 2023 jyldyng jazynynda «Bournemouth» tizginin qolgha alyp, ötken mausym ayaqtalghannan keyin komandamen dostyq qarym-qatynasta qoshtasty.

Aytk kerek, Andoni Iraolanyng qol astynda «Bournemouth» kluby shyn mäninde nätijeli jäne qarqyndy oyyn körsetti. Mausym boyy 57 upay jynaghan komanda Angliya chempionaty turnir kestesinde 6-oryndy iyelendi.

Nazara audararlyq jayt, onyng jaña komandasy «Liverpool» ötken mausymdy 60 upaymen tek bir saty joghary, yaghni besinshi orynda ayaqtaghan edi. Bul jaña bapkerding taktikalyq äleueti «qyzyl-jarlardyng» quramymen birigip, kelesi mausymda chempiondyq üshin jiddiy küres bolatynyn bildiredi.

«Liverpool»-dyng jaña bapker qol astyndaghy jarqyn bolashaghyna senim bildire otyryp, mersisaydlikterding transferlik naryqtaghy kelesi qadamdaryn baqylaudy jalghastyramyz!

Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Абдуқодір Хусановтың «Манчестер Ситидегі» құны 50 миллион еуроға көтерілдіБүгін, 11:26Челси Марк Кукурельяға баға белгіледі: Реал Мадрид пен Барселона бәсекедеБүгін, 10:39Хави Симонс әлеуметтік желіде Савиньоның Тоттенхэмге ауысуына ишара жасадыБүгін, 10:18Джуд Беллингем Ливерпульге ауыса ма? Робби Фаулер трансфер туралы пікір білдірдіБүгін, 10:13Джанни Инфантино мен Флорентино Перес Будапештегі Чемпиондар лигасының финалында кездестіБүгін, 10:12«Реал Мадрид» пен Adidas жаңа маусымға арналған эксклюзивті форманы таныстырдыБүгін, 10:06
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Спорт жаңалықтар

"Everton" - "Manchester Siti" матчынан кейін Хусановтың рейтингі жарияланды
Орталық Азияның ең қымбат футболшыларының рейтингі жарияланды
Испаниялық басылым Husanov-ты әлем чемпионатына бармайтындар қатарына қосып қойды
Еуропалық грандтар Абдукодир Хусановқа қызығушылық танытуда
Sindarov pen Kasparov kezdesuі urpaqtar simvolyna ainaldy
«Манчестер Сити» клубы Хусановтың Канадаға қарсы ойыны туралы жазды...
Өзбекстандық балалар Варшавада әлем чемпионы атанды
Harry Kane penaltini nege soqa almadi? "Lass oiyin" äshkerelendi