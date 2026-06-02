Newcastle Anthony Gordon-ның орнына 51 миллион фунтқа жаңа шабуылшы алмақ
Newcastle United жазғы трансферлік терезеде Real Betis вингері Abde Ezzalzouli үшін белгіленген 51 миллион фунт стерлинг көлеміндегі өтемақы төлеу мүмкіндігін қарастыруда. Марокколық футболшы Barcelona сапына ауысқан Anthony Gordon-ның орнын басатын басты үміткер ретінде қарастырылуда. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .
Mirror басылымының мәліметінше, Newcastle сол қапталдағы бос орынды толтыру үшін дәл осы Betis жұлдызын таңдаған. Eddie Howe командасы Gordon-ды 70 миллион фунтқа Barcelona клубына сатқаннан кейін, құрамды күшейту жоспарын жеделдетуге мәжбүр болды. 24 жастағы Abde Ezzalzouli ағымдағы маусымда 15 гол мен 13 нәтижелі пас беріп, командасының Чемпиондар лигасына жолдама алуына зор үлес қосты.
Barcelona академиясының түлегі болып табылатын бұл футболшы өз ойынының жоғары деңгейімен және өзіне деген сенімділігімен ерекшеленеді. Өткен жылы Chelsea клубына қарсы ойын алдында берген сұхбатында ол кез келген қарсыласқа қарсы қорықпай ойнайтынын атап өткен еді. Newcastle скауттары футболшыны La Liga аясындағы Elche және Real Oviedo-мен болған кездесулерде тікелей бақылаған.
Әзірге Newcastle тарапынан ресми ұсыныс жіберілмесе де, клуб трансферді мүмкіндігінше тез әрі шусыз шешуге тырысуда. Ezzalzouli қазіргі таңда Марокко құрамасымен бірге Әлем чемпионатына дайындалуда. «Сауысқандар» бұл трансферді жүзеге асыруда Tottenham және Aston Villa секілді бәсекелестермен күресуіне тура келуі мүмкін.
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