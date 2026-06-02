Түркия құрамасы Әлем чемпионатының соңғы құрамын жариялады

·206·Спорт
Түркия құрамасы Әлем чемпионатының соңғы құрамын жариялады

Әлем футболының ең қарқынды және тартымды өкілдерінің бірі саналатын Түркия ұлттық құрамасы мұхиттың арғы жағында басталатын ӘЧ-2026 додасына дайындықтың соңғы кезеңіне кірісті. Америка Құрама Штаттары, Канада және Мексика жасыл алаңдарында өтетін бұл көптен күткен футбол мерекесінде Түркияның намысын қорғайтын ең мықты 26 футболшыдан тұратын ресми тізім көпшілікке таныстырылды.

Команданың бас бапкері құрамға ішкі чемпионатта жарқырап жүрген және Еуропаның жетекші гранд клубтарында өнер көрсететін ең шебер жұлдыздарды шақырды. Төменде Түркияның мундиальдағы тарихи жорығында алаңға шығатын негізгі құраммен толығырақ таныса аласыздар.

Түркия ұлттық құрамасының ресми тізімі:

Қақпашылар:

  • Altay Bayindir («Manchester United», Англия)

  • Mert Gunok («Fenerbahce»)

  • Ugurcan Cakir («Galatasaray»)

Қорғаушылар:

  • Abdulkerim Bardakci («Galatasaray»)

  • Caglar Soyuncu («Fenerbahce»)

  • Evren Elmali («Galatasaray»)

  • Ferdi Kadioglu («Brighton», Англия)

  • Merih Demiral («Al Ahli», Сауд Арабиясы)

  • Mert Muldur («Fenerbahce»)

  • Ozan Kabak («Hoffenheim», Германия)

  • Samet Akaydin («Rizespor»)

  • Zeki Celik («Roma», Италия)

Жартылай қорғаушылар:

  • Hakan Calhanoglu («Inter», Италия)

  • Ismail Yuksek («Fenerbahce»)

  • Kaan Ayhan («Galatasaray»)

  • Orkun Kokcu («Besiktas»)

  • Salih Ozcan («Borussia» Dortmund, Германия)

Шабуылшылар:

  • Arda Guler («Real Madrid», Испания)

  • Baris Yilmaz («Galatasaray»)

  • Can Uzun («Eintracht», Германия)

  • Deniz Gul («Porto», Португалия)

  • Irfan Kahveci («Kasimpasa»)

  • Kenan Yildiz («Juventus», Италия)

  • Kerem Akturkoglu («Fenerbahce»)

  • Oguz Aydin («Fenerbahce»)

  • Yunus Akgun («Galatasaray»)

Түріктердің топтағы қарсыластары кімдер?

Қысқаша ескерту ретінде айта кетейік, Түркия ұлттық құрамасы ӘЧ-2026 топтық кезеңінде жанкүйерлерге нағыз шоу көрсете алатын өте қызықты квартеттен орын алды.

Жеребе нәтижесі бойынша, түрік футболшылары плей-офф жолдамасы үшін доданы қабылдаушы елдердің бірі — қауіпті АҚШ, Оңтүстік Американың екпінді Парагвайы және құрлықтасымыз саналатын төзімді Австралия ұлттық құрамаларымен күш сынасады.

Бұл топтан келесі кезеңге өту үшін өтетін тартыс өте шиеленісті болары сөзсіз. Өзіндік тартымды және шабуылшы футбол көрсететін Түркия құрамасына алдағы Әлем чемпионатында жарқын жеңістер тілейміз!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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