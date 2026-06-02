Liverpool аңызы сэр Кенни Далглиш қатерлі ісікпен күресіп жатқанын мәлімдеді
Liverpool, Celtic және Шотландия құрамасының аңызға айналған өкілі сэр Кенни Далглиш өзіне қатерлі ісік диагнозы қойылғанын және қазіргі уақытта медициналық ем қабылдап жатқанын растады. 75 жастағы бұрынғы шабуылшы әрі бапкер бұл жаңалықты құпия сақтағысы келгенімен, әлеуметтік желідегі күтпеген қателіктің салдарынан жағдайды ашық айтуға шешім қабылдады. Бұл туралы Goal.com хабарлайды.
Далглиш технологиямен жұмыс істеудегі тәжірибесіздігінен ақпараттың тарап кеткенін әзілмен түсіндірді. «Әлеуметтік желідегі абайсыз жазбамнан көрініп тұрғандай, мен қатерлі ісіктен емделіп жатырмын. Телефон қолдану қабілетімнен айырмашылығы, емделу барысы жақсы өтуде. Шын мәнінде, бұл жеке қалуы керек еді, бірақ техникалық шеберлігім жетіспеді», — деді аңызға айналған футболшы.
Liverpool клубы дереу ресми мәлімдеме жасап, өз аңызына қолдау білдірді. Клуб мәлімдемесінде: «Liverpool мүшелерінің барлық махаббаты мен ізгі тілектері сэр Кенни мен оның отбасымен бірге. Клуб баршадан оның жеке өміріне құрметпен қарауды сұрайды», — делінген.
Айта кетерлігі, бұл жағымсыз жаңалық Liverpool-дың тағы бір жұлдызы Кевин Киган өзіне төртінші сатыдағы қатерлі ісік диагнозы қойылғанын жариялағаннан бір күн өткен соң белгілі болды. Далглиш өз мәлімдемесінде медицина қызметкерлеріне көрсетіп жатқан қамқорлығы үшін алғыс білдірді.
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