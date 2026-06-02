Benfica Premier League бапкерін әкелу арқылы Mourinho орнын толтырмақ

·87·Спорт
Benfica Premier League бапкерін әкелу арқылы Mourinho орнын толтырмақ

Fulham бас бапкері Marco Silva Лондон клубынан кетіп, Лиссабонның Benfica командасына ауысуға өте жақын тұр. Португалиялық маман Jose Mourinho орнын басатын негізгі үміткер ретінде қарастырылуда. Benfica басшылығы жаңа маусым алдында өздерінің басты нысанасын қолға түсіру үшін Англия Premier League-іне байыпты «жорық» жасады. Бұл туралы Goal.com хабарлайды.

The Telegraph басылымының мәліметінше, 48 жастағы бапкер Батыс Лондондағы бес жылдық қызметін аяқтап, өз отанына оралуы мүмкін. Benfica бұрынғы Everton және Watford ұстазы үшін жылына 4 миллион фунт стерлингтен астам жалақы ұсынған. Marco Silva-ның қазіргі келісімшарты келесі айда аяқталатындықтан, Лиссабон алыбы оны үлкен өтемақысыз қолға түсіру мүмкіндігіне ие.

Marco Silva Newcastle United-ты жеңгеннен кейін өз болашағына қатысты нақты шешім қабылдамағанын мойындады. «Шынымды айтсам, бір нәрсені нақты шешемін бе, жоқ па, білмеймін. Клубпен тағы сөйлесеміз және содан кейін бірлесіп шешім қабылдаймыз», — деді бапкер. Оның кетуі Fulham үшін үлкен жоғалту болуы мүмкін, өйткені команда оның қол астында жоғары нәтижелер көрсетті.

Estadio da Luz-дағы бос орын аңызға айналған Jose Mourinho кеткеннен кейін пайда болды. Тәжірибелі маман өзінің жарқын мансабында екінші рет Real Madrid клубына оралуға дайындалуда. Бұл өзгерістер Англия Premier League-індегі Pep Guardiola, Arne Slot және Oliver Glasner сияқты бапкерлердің кетуімен байланысты жалпы үрдістің бір бөлігі.

Енді Fulham басшылығы Marco Silva-ның орнына лайықты үміткер іздеуді бастады. Клуб рекордтық 54 ұпай жинаған бапкердің орнын толтыру оңай болмайтынын түсініп отыр. Қазіргі уақытта Ipswich Town ұстазы Kieran McKenna негізгі үміткерлердің бірі ретінде қарастырылуда.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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