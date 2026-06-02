Real Madrid Bayern jäne Chelsea-men básekelestikte Premyer-liga juldyzyn qolğa kirdi
Real Madrid qorğanys syzyğyn küşeytu maqsatynda iri transferge qol jetkizu aldynda tur. Liverpool komandasynan ketken Ibrahima Konaté öz mansabyn Ispaniya astanasynda jalğastyratyn boldy. AS basylymynyñ habaryna qarağanda, Florentino Pérez prezidenttik saylauda jeñiske jetkennen keyin, ortalyq qorğaushy Madrid klubymen tört jyldyq kelisimşartqa qol qoyady. Bul turaly Goal.com habarlaydy.
Fransiyalyq 27 jastağy qorğaushy Liverpool-men qoshtasqannan keyin äleumettik jelilerde janküyerlerge ündeu joldap, komandadan osynday jolmen ketkenine ökinetinini bildirdi. Onyñ sözinshe, klubpen kelisimşartty uzartu boyynsha kelissözder kütpegen jerden üzilgen. Säuir ayynda taraptar kelisimge jaqyn ekeni aitylğanymen, soñynda transfer mäselesi kün tärtibine şyqty.
Ibrahima Konaté üşin küreste Real Madrid tek Bayern-di ğana emes, Chelsea, Paris Saint-Germain jäne Saudi Arabiyasynyñ Al-Ittihad klubtaryn da artyna qaldyrdy. Qorğaushy 2021-jyly RB Leipzig-ten 40 million yevroğa Liverpool sapyna qosylğan bolatyn.
Ötken mausymda Konaté barlyq turnirlerde 51 oyynğa qatysyp, 2 gol soğuğa qol jetkizdi. Liverpool mausymdy besinşi orynda ayaqtap, Champions League joldamasyn jeñip alğanyna qaramastan, basşylyq bapker Arne Slot-pen qoshtasu turaly şeşimdi qabyldady.
…