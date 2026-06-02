Real Madrid Bayern jäne Chelsea-men básekelestikte Premyer-liga juldyzyn qolğa kirdi

·2K·Спорт
Real Madrid Bayern jäne Chelsea-men básekelestikte Premyer-liga juldyzyn qolğa kirdi

Real Madrid qorğanys syzyğyn küşeytu maqsatynda iri transferge qol jetkizu aldynda tur. Liverpool komandasynan ketken Ibrahima Konaté öz mansabyn Ispaniya astanasynda jalğastyratyn boldy. AS basylymynyñ habaryna qarağanda, Florentino Pérez prezidenttik saylauda jeñiske jetkennen keyin, ortalyq qorğaushy Madrid klubymen tört jyldyq kelisimşartqa qol qoyady. Bul turaly Goal.com habarlaydy.

Fransiyalyq 27 jastağy qorğaushy Liverpool-men qoshtasqannan keyin äleumettik jelilerde janküyerlerge ündeu joldap, komandadan osynday jolmen ketkenine ökinetinini bildirdi. Onyñ sözinshe, klubpen kelisimşartty uzartu boyynsha kelissözder kütpegen jerden üzilgen. Säuir ayynda taraptar kelisimge jaqyn ekeni aitylğanymen, soñynda transfer mäselesi kün tärtibine şyqty.

Ibrahima Konaté üşin küreste Real Madrid tek Bayern-di ğana emes, Chelsea, Paris Saint-Germain jäne Saudi Arabiyasynyñ Al-Ittihad klubtaryn da artyna qaldyrdy. Qorğaushy 2021-jyly RB Leipzig-ten 40 million yevroğa Liverpool sapyna qosylğan bolatyn.

Ötken mausymda Konaté barlyq turnirlerde 51 oyynğa qatysyp, 2 gol soğuğa qol jetkizdi. Liverpool mausymdy besinşi orynda ayaqtap, Champions League joldamasyn jeñip alğanyna qaramastan, basşylyq bapker Arne Slot-pen qoshtasu turaly şeşimdi qabyldady.

Real MadridLiverpoolIbrahima KonatéTransferFutbol
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Гарри Кейн Лондондағы мадам Тюссо мұражайында өз мүсініне ие болдыБүгін, 11:55«Бавария» жұлдызы Леннарт Карл кумирлері және Лионель Месси туралы айттыБүгін, 11:37Абдуқодір Хусановтың «Манчестер Ситидегі» құны 50 миллион еуроға көтерілдіБүгін, 11:26Челси Марк Кукурельяға баға белгіледі: Реал Мадрид пен Барселона бәсекедеБүгін, 10:39Хави Симонс әлеуметтік желіде Савиньоның Тоттенхэмге ауысуына ишара жасадыБүгін, 10:18Джуд Беллингем Ливерпульге ауыса ма? Робби Фаулер трансфер туралы пікір білдірдіБүгін, 10:13
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Спорт жаңалықтар

"Everton" - "Manchester Siti" матчынан кейін Хусановтың рейтингі жарияланды
Орталық Азияның ең қымбат футболшыларының рейтингі жарияланды
Испаниялық басылым Husanov-ты әлем чемпионатына бармайтындар қатарына қосып қойды
Еуропалық грандтар Абдукодир Хусановқа қызығушылық танытуда
Sindarov pen Kasparov kezdesuі urpaqtar simvolyna ainaldy
«Манчестер Сити» клубы Хусановтың Канадаға қарсы ойыны туралы жазды...
Өзбекстандық балалар Варшавада әлем чемпионы атанды
Harry Kane penaltini nege soqa almadi? "Lass oiyin" äshkerelendi